Лев XIV: «Мы не творцы, а творения среди творений»

Вечером 5 сентября Папа Лев XIV открыл в Кастель Гандольфо экодеревню Laudato si’, созданную на территории бывших Папских вилл. Комплекс объединяет образовательный центр и ферму, основанную на принципах целостной экологии.

Виктор Владимиров – Град Ватикан

Центральным моментом программы стала Литургия слова с чином благословения. В своей проповеди Папа напомнил о призвании человека бережно хранить окружающий мир. «Всё изначально было премудро устроено, чтобы каждое творение имело своё место в замысле Бога. Каждое из них “хорошо”, как говорит Книга Бытия», – подчеркнул Епископ Рима и обратился к словам Христа из Евангелия от Матфея: «Посмотрите на птиц небесных… Посмотрите на полевые лилии, как они растут». По его словам, в этих образах Господь напоминает об особом достоинстве человека – созданного по образу и подобию Творца. Но это достоинство не освобождает от ответственности: напротив, оно связано с долгом хранить всё остальное творение. «Забота о мире становится подлинным призванием, общим для всех, и должна осуществляться в самом творении; нужно помнить, что мы – творения среди творений, а не творцы», – подчеркнул Святейший Отец, сославшись на своего предшественника Франциска.

Литургия на подворье Laudato si’ (5 сентября 2025 г.) (@Vatican Media)

Новая экодеревня является наследием Папы Бергольо, «семенем, которое может принести плоды справедливости и мира», если останется верным своей миссии: быть «осязаемой моделью мысли, структуры и действия», помогающей экологическому обращению через воспитание и катехизацию. Красота созданного мира соединяет духовность, природу, историю, искусство, труд и технологии, «всё это не может не говорить о Боге», отметил Епископ Рима, добавив, что подворье Laudato si’ задумано как «место близости и братского общения».

Молитва в Саду Мадоннины (Кастель Гандольфо, 5 сентября 2025 г. ) (@Vatican Media)

Церемония благословения завершилась молитвой, в которой Папа возблагодарил Бога за открытие нового пространства, где люди будут учиться заботиться о Его Творении, доверенном человечеству:

«Даруй нам восхищаться красотой Твоих созданий, чтобы в ней мы созерцали величие Твоей любви и умели её проявлять во всех наших отношениях».

В конце богослужения его участники исполнили песню Dolce Sentire вместе с итальянским певцом Андреа Бочелли и его сыном Маттео.

Лев XIV и Папский герб, созданный садовниками экодеревни Laudato si’ (Кастель Гандольфо, 5 сентября 2025 г.) (@Vatican Media)

Во время визита Лев XIV проехал по территории на электромобиле, помолился в Саду Мадоннины, а в Саду зеркал встретился с садовниками и их семьями и покормил японских карпов кои. Он посетил виноградники, созданные совместно с Университетом Удине, а также новые теплицы и учебные аудитории, где ежегодно будут проходить подготовку до двух тысяч студентов со всего мира, включая молодёжь с ограниченными возможностями.

Новый парковый комплекс, по словам организаторов, сможет принимать до 250 тысяч посетителей в год, при этом для малоимущих вход будет бесплатным.