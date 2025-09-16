Лев XIV молится о новопреставленной герцогине Кентской

Папа Лев XIV направил телеграмму соболезнований королю Великобритании Карлу III в связи с похоронами герцогини Кентской Екатерины, которая скончалась в Кенсингтонском дворце в возрасте 92 лет.

Виктор Владимиров – Град Ватикан

Обращаясь к членам королевской семьи, супругу, детям и внукам новопреставленной герцогини, Епископ Рима пишет:

«Вверяя её светлую душу милосердию нашего Небесного Отца, я присоединяюсь ко всем, кто воздаёт благодарение Всемогущему Богу за наследие христианской добродетели, оставленное герцогиней. Оно проявилось в её многолетнем служении на официальном поприще, покровительстве гуманитарным организациям и заботе об уязвимых слоях общества».

Всем, кто оплакивает уход герцогини Кентской, «в незыблемой надежде на воскресение» Епископ Рима от всего сердца преподаёт апостольское благословение «в качестве залога утешения и мира в воскресшем Господе».