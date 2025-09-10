Лев XIV: крик боли может стать молитвой надежды

10 сентября на площади Св. Петра Папа Лев XIV обратился к паломникам с катехизическим наставлением, посвящённым тайне смерти Христа на Кресте, Его последнему вздоху.

Виктор Владимиров – Град Ватикан

Святейший Отец подчеркнул, что Господь умирает не в тишине: «Иисус же, возгласив громко, испустил дух» (Мк 15,37). В этом крике – боль, одиночество, вера и самопожертвование. Это не только стенание тела, уступающего смерти, но и последний этап жизни, полностью вверенной Небесному Отцу. Перед этим звучит вопрос, который потрясает своей силой: «Боже Мой, Боже Мой! для чего Ты Меня оставил?» (Пс 21,2; см. Мк 15,34). Это вовсе не кризис веры, а наивысшая, предельная точка любви. Крик Иисуса – не отчаяние, а доверие, и оное не угасает даже перед лицом всеобъемлющего безмолвия.

Евангелие гласит, что тьма покрыла землю, и завеса Храма разодралась надвое (см. Мк 15,33.38). Таким образом раскрывается новая истина: Бог больше не сокрыт за завесой, Его лик открывается в Распятом: «В израненном теле Христа проявляется величайшая любовь, Бог, разделяющий нашу боль до конца». Первым это осознаёт язычник-сотник, видевший, как умирал Иисус: «Истинно Человек Сей был Сын Божий» (Мк 15,39). Это первое исповедание веры после смерти Христа – плод того самого возгласа, коснувшегося человеческого сердца. Иногда то, что невозможно выразить словами, прорывается голосом сердца. Мы привыкли считать крик чем-то несдержанным, но Евангелие показывает его как величайший дар. «Крик может стать мольбой, протестом, жаждой, отдачей, – пояснил Епископ Рима. – Это экстремальная форма молитвы, когда уже не остаётся слов». В стенании Христа собрана вся Его надежда и вся любовь.

Общая аудиенция в Ватикане 10 сентября 2025 г. (@Vatican Media)

Святейший Отец отметил, что крик может быть знаком надежды, которая не смиряется с поражением. Человек стонет не из отчаяния, а потому что верит: его услышат. Иисус вознёс голос не против Отца, а к Отцу, показывая, что даже во тьме надежда может продолжать взывать. Таким образом, крик становится духовным деланием. Мы начинаем жизнь с крика при рождении; мы восклицаем в страдании, в любви, в молитве. «Восклицать – значит заявить, что мы живы, что мы не хотим угаснуть в молчании», – отметил Папа. В жизни бывают моменты, когда сдерживаемая боль только разрушает, но Христос учит не бояться крика, если он искренен и обращён к Богу: такой возглас не теряется, он становится актом доверия и противоядием к цинизму.

В конце наставления Лев XIV призвал верующих: «Научимся у Господа крику надежды в час испытания. Не для того чтобы ранить, но чтобы довериться. Восклицать не против кого-то, но чтобы распахнуть сердце». Подобно Иисусу, Чей крик стал началом спасения, и наша страждущая, но доверительная, свободная молитва, соединённая с Его голосом, «может стать источником надежды для нас самих и для тех, кто рядом».