«Где брат твой?». Вопрос, который меняет историю

12 сентября в Клементийском зале Ватикана Лев XIV встретился с представителями культур и религий со всех континентов – участниками Третьей всемирной встречи во имя общечеловеческого братства (World Meeting on Human Fraternity).

Виктор Владимиров – Град Ватикан

Епископ Рима напомнил, что планета переживает драматический период конфликтов и раcколов; тем весомее звучит сильное и мужественное «нет» войне и «да» миру, которое объединяет участников форума. Ссылаясь на учительство Папы Франциска, Лев XIV подчеркнул, что война не является путём разрешения конфликтов, а настоящая мудрость способна превратить напряжённость в новый путь согласия.

Обращяась к библейскому рассказу о Каине и Авеле, Папа отметил: первый конфликт между братьями, закончившийся убийством, не должен внушать мысль, что так «всегда было и будет». Напротив, вечным ориентиром остаётся вопрос Бога: «Где брат твой?» (Быт 4,9). «В нём заключены наше призвание, правило и канон справедливости».

Развивая тему, Святейший Отец предложил современное звучание этого вопроса: «Брат, сестра, где ты?»:

«Где ты в этом бизнесе войн, что ломают жизни юношей, обречённых на оружие? Войн, что бьют по мирным жителям – беззащитным детям, женщинам и старикам, опустошают города, деревни и целые экосистемы, оставляя после себя лишь руины и боль?»

Вопрос «Где ты, брат, сестра?» звучит среди мигрантов, отверженных и арестованных; рядом с бедными, которых винят в их собственной нужде; в цифровой среде, где одиночество делает людей чужими даже самим себе. Нашим ответом не может быть молчание, подчеркнул Папа и обратился к гостям: «Вы сами являетесь ответом, говоря своим присутствием, решениями, смелостью». Братство – это освобождение от иллюзии самодостаточности и корыстных отношений. Великие духовные традиции и зрелое мышление открывают перспективу универсального родства, основанного не на крови или этнической принадлежности, а на всеобщей человечности.

Частная аудиенция в Ватикане 12 сентября 2025 г (@Vatican Media)

Ссылаясь на энциклику Fratelli tutti, Папа отметил, что социальная дружба и всеобщее братство требуют признания непреходящей ценности каждого человека; для верующего братство становится встречей с самим образом Божиим в лице неимущего, беженца и даже противника. Епископ Рима призвал искать новые пути социальной дружбы, при которых бедные будут не только получателями помощи, но и теми, кто высказывается и принимает решения. Мир нуждается в «широком альянсе человечности», основанном не на силе, а на заботе; не на прибыли, а на даре; не на подозрительности, а на доверии.

Особую благодарность Папа выразил деятелям искусства и Нобелевским лауреатам, внёсшим вклад в продвижение идеи братства, и в конце речи пожелал гостям:

«Продолжайте развивать духовность братства через культуру, рабочие отношения, дипломатию. Да пребудут непрестанно в ваших сердцах слова Иисуса из Евангелия от Иоанна: “Заповедь новую даю вам, да любите друг друга; как Я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга” (Ин 13,34–35)».