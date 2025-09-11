Епископ как пастырь и брат: наставление Льва XIV

Утром 11 сентября Лев XIV встретился в ватиканском Зале Синода со 192 епископами, хиротонисанными за последний год, и с епископами, несущими служение в миссионерских странах. Аудиенция стала завершением курса пастырской подготовки в Риме. Святейший Отец тепло приветствовал иерархов и поблагодарил департаменты Римской Курии, которые организовали этот семинар.

Виктор Владимиров – Град Ватикан

Папа напомнил: дар епископства предназначен не для личных целей, а для служения делу Евангелия; миссия пастыря – быть верным учеником и посланником Господа, хранителем веры народа. Святейший Отец подчеркнул, что служение – не внешняя характеристика и не метод управления. Ученики, призванные Иисусом, должны обладать внутренней свободой, быть нищими духом, готовыми служить с любовью. Такой путь указал Сам Христос, став бедным, чтобы обогатить других; Его «стиль» проявляется не во власти, а в любви Небесного Отца, Который приглашает к общению с Ним.

Цитируя св. Августина, Папа напомнил: тот, кто предстоятельствует народу, должен помнить, что он слуга многих. Но даже в кругу апостолов возникало желание быть великими, и Христос исцелял его Своим словом: кто хочет быть первым, пусть станет слугой для всех. Лев XIV призвал новых епископов идти путём смирения и молитвы. Подлинное служение заключается в близости к тем, к кому они посланы. Эту мысль Св. Отец подкрепил словами Папы Франциска о том, что духовная близость не есть «оппортунистическая стратегия», но сама сущность пастыря: Господь приближается к людям через наши руки, слова и сердце, готовое разделить тревоги и радости братьев.

Частная аудиенция в Ватикане 11 сентября 2025 г. (@Vatican Media)

Святейший Отец задался вопросом: что сегодня значит быть слугой веры людей? Служение должно проявляться в апостольском стиле, в пастырской заботе и в смелости благовестия. Для этого нужны новые слова и креативные формы, ведь ситуация в каждой общине своя. Кризис веры, трудности её передачи и растущая дистанция многих людей от Церкви требуют свежего подхода. Но в то же время многие вновь ищут духовности и возвращаются к поиску Бога. Нужно всегда помнить о вызовах, затрагивающих весь мир: о войнах и насилии, бедности и несправедливости, о стремлении к братству, о вопросах жизни и свободы, подчеркнул Папа:

«В этом контексте Церковь посылает вас как заботливых, внимательных пастырей, которые умеют разделять путь, вопросы, тревоги и чаяния людей; как пастырей, которые стремятся быть проводниками, отцами и братьями для священников, для сестёр и братьев по вере».

В конце речи Лев XIV вознёс молитву, дабы у новых епископов «никогда не иссякал ветер Святого Духа», а радость хиротонии распространялась подобно благоуханию на тех, кому они будут служить.