В Перу открыт Паломнический путь Папы Льва XIV

Ценители духовных маршрутов – таких как Путь Св. Иакова в Испании, Ассизское паломничество в Центральной Италии или Via Francigena, ведущая из Кентербери в Рим, – вскоре смогут отправиться в путь, посвящённый Папе Льву XIV. Новый маршрут проложен в Перу, соединяя самые важные места миссионерской и пастырской деятельности Роберта Фрэнсиса Превоста в этой Андской стране.

Даниэле Пиччини – Град Ватикан

Маршрут получил название Caminos del Papa León XIV – «Пути Папы Льва XIV»; о его создании объявили власти Перу. Паломники смогут посетить области Ламбаеке, Ла-Либертад, Пьюра и Кальяо – именно там будущий Папа, как миссионер и епископ, служил Церкви. Государственные и местные инвестиции в размере 130 млн евро будут направлены на модернизацию музеев и реставрацию культовых сооружений. «Мы хотим почтить труд и пребывание Папы в Перу», – заявила президент страны Дина Болуарте.

Официальное открытие маршрута состоялось в конце июля сразу в четырёх городах: Чиклайо, Трухильо, Чулуканаc и Кальяо – по одному в каждом из регионов, через которые пройдёт новый путь. Одновременно стартовала и кампания La Ruta de León – «Дорога Льва», которую проводит Комиссия по продвижению экспорта и туризма Перу; её цель – привлечение местных и зарубежных туристов к достопримечательностям этих областей.

По словам министра внешней торговли и туризма Десилу Леон, работа над маршрутом продолжается. На церемонии в Чиклайо она отметила: «Это было время напряжённого труда: нужно было согласовать проект и определить туристические ресурсы каждой территории. Но это лишь начало: мы пойдём дальше и намерены включать новые локации».

Паломнический путь Папы Льва XIV в Перу

Проект станет возможностью для реставрации и обновления церквей, расширения музеев, улучшения инфраструктуры и поддержки малого бизнеса – гостиниц, производителей местных продуктов и ремесленников. «На первом этапе, – продолжила министр, – мы вложили около 130 миллионов евро. Часть из них поступила от центрального правительства, часть – от региональных властей из Кальяо, Ла-Либертад и Ламбаеке».

Министерство культуры дополнительно поддержит Национальный музей Сикан и займётся реставрацией кафедрального собора и часовни Ла Вероника в Чиклайо. Кроме того, будет расширен Музей королевских гробниц Сипан.

Открытие Паломнического пути Папы Римского Льва XIV в Перу

Со своей стороны, президент Дина Болуарте отметила, что «Пути Папы Льва XIV» – это дань памяти не только его служению в стране, но и «всем людям веры, которые были светом для своих общин».

«Этот маршрут, – сказала Болуарте, – проходит не только по улицам и храмам, но и через память, веру и надежду народа, который никогда не переставал мечтать и который сегодня может с гордостью сказать: у нас есть перуанский Папа».