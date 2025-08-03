Св. Отец – юным паломникам Юбилея: наша надежда в Иисусе

В воскресенье 3 августа на римском поле Тор Вергата более миллиона молодых паломников собрались на Святую Мессу, которую возглавил Папа Лев XIV. В богослужении приняли участие 20 кардиналов, около 450 епископов и почти 7000 священников. Эта утренняя литургия стала кульминацией Юбилея молодёжи, проходящего в Вечном городе с 28 июля.

Виктор Владимиров – Град Ватикан

В своей проповеди Святейший Отец размышлял о евангельской истории удручённых учеников из Эммауса, которые обрели радость и надежду, встретив Воскресшего в пути и узнав Его в преломлении хлеба. Так и каждый христианин, отметил Папа, призван встретить Господа, Который освещает чувства и мысли.

Чтение из Екклесиаста и слова Псалма о траве, которая утром цветёт, а вечером засыхает, напоминают о хрупкости жизни. Однако, подчеркнул Лев XIV, эта хрупкость – не повод для страха, а часть великолепия Божьего творения: как луг обновляется, так и человек призван к непрестанному возрождению через любовь и самоотдачу. Мы постоянно стремимся к большему, и ничто сотворённое не может утолить этой жажды.

Цитируя Августина Блаженного, Епископ Рима напомнил: «Ищи Того, Кто всё сотворил: Он – твоя надежда». Подобно этому святому, открывшему внутри себя присутствие Бога, каждый верующий призван услышать зов Господень и вкусить радость встречи с Ним. Эти слова Папа связал с напоминанием Папы Франциска на Всемирном дне молодёжи в Лиссабоне: внутреннюю жажду и беспокойство нельзя считать недугом – это признак жизни.

Святая Месса Юбилея молодёжи на Тор Вергата (Рим, 3 августа 2025 г.) (@Vatican Media)

Святейший Отец обратился к главному вопросу сердца: что есть счастье и истинный вкус жизни? Ответ – не в накоплении, не в обладании, а в умении с радостью принимать и делиться. Нужно поднимать глаза к небу и увидеть, что всё обретает смысл лишь тогда, когда оно соединяет с Богом и ближними.

Святая Месса Юбилея молодёжи на Тор Вергата (Рим, 3 августа 2025 г.) (@Vatican Media)

В дни Юбилея молодёжь погружалась в диалог между культурами, испытывала радость общения, переживала опыт исповеди и прощения, приобщалась к искусству, музыке и спорту. Всё это показывает: полнота жизни раскрывается в любви и братстве, а надежда никогда не постыжает. Наша надежда – Иисус; именно Он пробуждает желание сделать свою жизнь великой и щедрой. Папа призвал юных паломников хранить дружбу с Иисусом через молитву, Евхаристию, Исповедь и дела милосердия, следуя примеру будущих святых Пьерджорджо Фрассати и Карло Акутиса.

Вверяя молодых покрову Пресвятой Богородицы, Девы надежды, Лев XIV благословил их перед возвращением домой, пожелав «идти по стопам Спасителя и заражать других своим энтузиазмом и свидетельством веры». «Buon cammino!» – «Счастливого пути!»