Поиск

Поиск

Поиск

ruрусский
Папа Римский Лев XIV и президент Республики Зимбабве Эммерсон Мнангагва (Ватикан, 30 августа 2025 г.) Папа Римский Лев XIV и президент Республики Зимбабве Эммерсон Мнангагва (Ватикан, 30 августа 2025 г.)  (@VATICAN MEDIA)
Папа Римский

Св. Отец встретился с президентом Зимбабве

30 августа Лев XIV принял на частной аудиенции в Апостольском дворце Ватикана президента Республики Зимбабве г-на Эммерсона Мнангагву, который затем встретился с госсекретарём кардиналом Паролином и с архиепископом Галлахером, секретарём по отношениям с государствами и международными организациями.

Виктор Владимиров – Град Ватикан

В ходе дружеской беседы в Государственном секретариате были отмечены добрые отношения между Святейшим Престолом и Зимбабве, затронуты некоторые аспекты политической и социально-экономической ситуации в африканской стране, а также сотрудничество с поместной Церковью в сферах образования и здравоохранения.

Стороны обменялись мнениями по региональным вопросам, подчеркнув при этом важность многостороннего взаимодействия, диалога и международного сотрудничества, говорится в коммюнике Зала печати Святейшего Престола.

Папа Римский Лев XIV и президент Республики Зимбабве Эммерсон Мнангагва (Ватикан, 30 августа 2025 г.)
Папа Римский Лев XIV и президент Республики Зимбабве Эммерсон Мнангагва (Ватикан, 30 августа 2025 г.)   (@VATICAN MEDIA)
30 августа 2025, 13:48

Календарь Папы Римского
Ангел Господень
Ангел Господень
Аудиенции Папы Римского
Аудиенции Папы Римского
Твой вклад в важную миссию Твой вклад в важную миссию