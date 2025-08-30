Св. Отец встретился с президентом Зимбабве

30 августа Лев XIV принял на частной аудиенции в Апостольском дворце Ватикана президента Республики Зимбабве г-на Эммерсона Мнангагву, который затем встретился с госсекретарём кардиналом Паролином и с архиепископом Галлахером, секретарём по отношениям с государствами и международными организациями.

Виктор Владимиров – Град Ватикан

В ходе дружеской беседы в Государственном секретариате были отмечены добрые отношения между Святейшим Престолом и Зимбабве, затронуты некоторые аспекты политической и социально-экономической ситуации в африканской стране, а также сотрудничество с поместной Церковью в сферах образования и здравоохранения.

Стороны обменялись мнениями по региональным вопросам, подчеркнув при этом важность многостороннего взаимодействия, диалога и международного сотрудничества, говорится в коммюнике Зала печати Святейшего Престола.