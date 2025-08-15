Лев XIV призвал не смиряться с логикой конфликта и оружия

Папа Лев XIV на встрече с паломниками в Кастель Гандольфо (15 августа 2025 г.) (@Vatican Media)

В полдень 15 августа, после чтения молитвы «Ангел Господень» в праздник Успения Пресвятой Богородицы, Лев XIV вверил «заступничеству Девы Марии, вознесённой на небо, всеобщую молитву о мире».

София Халходжаева

«Она, как Матерь, страдает от зол, которые терзают её детей, особенно малых и слабых. На протяжении веков она многократно подтверждала это своими посланиями и явлениями», – подчеркнул Папа, обращаясь к тысячам паломников на площади Свободы в Кастель Гандольфо.

Напомнив, что догмат об Успении Матери Христа был провозглашен «когда ещё был свеж трагический опыт Второй мировой войны», Папа процитировал слова Пия XII, который писал: «Следует надеяться, что все, кто размышляет о славных примерах Марии, будут всё более убеждаться в ценности человеческой жизни». Пий XII выражал надежду, что никогда больше не будет «попрания человеческих жизней путём развязывания войн» (Constitutio Apostolica Munificentissimus Deus)».

Эти слова остаются актуальными по сей день, отметил Епископ Рима:

«К сожалению, и сегодня мы чувствуем себя бессильными перед лицом растущего по миру насилия, всё более глухого и бесчувственного к любому проявлению человечности. И всё же мы не должны переставать надеяться: Бог больше греха людей. Мы не должны смиряться с преобладанием логики конфликта и оружия. С Пресвятой Богородицей Девой Марией мы верим, что Господь и теперь помогает Своим детям, помня о Своём милосердии. Только в нём можно найти путь к миру».