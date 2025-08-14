Св. Отец призвал к прекращению войны в Украине

Прекращение огня и мирное соглашение в Украине, решение гуманитарного кризиса и проблемы голода в Газе, освобождение израильских заложников. Таковы надежды Папы Льва XIV и цели «мягкой дипломатии» Святейшего Престола в отношении насущных проблем, которые «невозможно решить войной».

Vatican News

Вечером 13 августа Святейший Отец ответил на вопросы журналистов, которые ждали его у Папской резиденции в Кастель Гандольфо, где он проведёт вторую часть летнего отдыха до 19 августа.

Отвечая на вопрос, чего ожидать от встречи 15 августа между президентом США Трампом и президентом России Путиным, Лев XIV сказал: всегда нужно стремиться к «перемирию, нужно положить конец насилию, многочисленным смертям. Посмотрим, как они смогут договориться. К чему ведёт эта долгая война? Всегда нужно стремиться к диалогу, дипломатической работе, а не к насилию, не к оружию».

Комментируя возможность депортации жителей Газы, Папа ответил: «В первую очередь необходимо решить гуманитарный кризис; так продолжаться не может. Мы знаем о насилии терроризма, с уважением думаем о множестве погибших, а также о заложниках, которых нужно освободить. Но следует также помнить о многих тех, кто умирает от голода».

Епископа Рима попросили рассказать о миротворческом вкладе Ватикана в прекращение этих и других конфликтов. Папа ответил: «Святейший Престол не может их остановить... но мы работаем над “мягкой дипломатией”, всегда призывая, подталкивая к поиску ненасильственных путей через диалог и новые решения: эти проблемы невозможно решить войной».

Во время отдыха в Кастель Гандольфо Лев XIV примет участие в нескольких публичных мероприятиях. В пятницу 15 августа, в праздник Успения Пресвятой Девы Марии, он совершит утреннюю Мессу в Папском приходе Св. Фомы Виллановского, а в полдень возглавит богородичную молитву «Ангел Господень» у входа в Папскую резиденцию на площади Свободы. Утром 17 августа Епископ Рима возглавит Святую Мессу в 9 часов 30 минут в святилище Санта-Мария-делла-Ротонда в окружении подопечных и сотрудников епархиального фонда «Каритас». В полдень, вернувшись в Кастель Гандольфо, он вознесёт вместе с паломниками и жителями городка молитву «Ангел Господень» на площади Свободы, а затем разделит трапезу с нуждающимися в экодеревне Laudato si’ – образовательном центре на территории Папских вилл. Возвращение в Ватикан запланировано на вторник 19 августа, отмечается в коммюнике Зала печати Святейшего Престола.