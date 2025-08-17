Папа в Альбано: «Мы – Церковь Господа, Церковь бедных»

Воскресным утром 17 августа Папа Лев XIV возглавил Св. Мессу в богородичном святилище Санта-Мария-делла-Ротонда в городке Альбано-Лациале. В окружении бедных, поддерживаемых епархиальным фондом «Каритас», и их попечителей Епископ Рима произнёс проповедь о том, что истинный мир Божий рождается не из покоя и удобства, но из пламени любви Христовой.

Виктор Владимиров – Град Ватикан

Святейший Отец начал с напоминания о христианской воскресной радости: встреча с братьями и сёстрами сама по себе уже дар, но больший дар – победа над смертью, явленная в Воскресении. «Иисус победил смерть – воскресенье есть Его день, день Воскресения, и мы начинаем побеждать смерть вместе с Ним». Таким образом каждая Святая Месса становится источником жизни, которая простирается за пределы смерти.

Особое значение, по словам Святейшего Отца, имело место, где совершалась эта воскресная литургия – святилище Санта-Мария-делла-Ротонда. Древний храм с круглыми очертаниями, как и площадь Святого Петра, символизирует объятие Божие. Внутри этих стен находят приют уязвимость и неудачи, которые часто в этом мире становятся причиной презрения. Здесь же, отметил Лев XIV, действует любовь смиренная, безусловная. В Пресвятой Деве Марии верующие видят предвосхищение этой материнской нежности Бога и призвание Церкви быть матерью, что рождает и возрождает через силу милосердной любви.

Размышляя над Евангелием дня, Епископ Рима обратил внимание на слова Христа: «Думаете ли вы, что Я пришёл дать мир на землю? Нет, говорю вам, но разделение» (Лк 12,51). Эти слова, признал Папа, могут показаться парадоксальными, особенно рядом с обещанием Спасителя: «Мир оставляю вам, мир Мой даю вам» (Ин 14,27). Но речь идёт о различии между миром «мира сего» – удобством и безопасностью – и миром Христовым, который всегда связан с дерзновением любви. «Я пришёл низвести огонь на землю, и как желал бы, чтобы он уже возгорелся!» (Лк 12,49) – эти слова Евангелия, отметил Папа, раскрывают глубину Христовой миссии. Речь идёт не о пламени оружия или вражды, но о пламени добра, кротости и заботы. «Огонь любви, – подчеркнул Лев XIV, – не уничтожает, но согревает; он не разрушает, но обновляет мир». Такой огонь может стоить непонимания или преследований, но именно в нём рождается подлинная свобода сердца.

Папа Лев XIV на Св. Мессе святилище Санта-Мария-делла-Ротонда (Альбано-Лациале, 17 августа 2025 г.) (@Vatican Media)

Святейший Отец поблагодарил поместного епископа-ординария Винченцо Виву и всех, кто в Альбано-Лациале несёт служение через епархиальный фонд «Каритас». Папа подчеркнул, что Церковь не должна разделять людей на тех, кто помогает, и тех, кто получает помощь: «Мы – Церковь Господа, Церковь бедных, где каждый – дар для другого». Папа выразил признательность тем, кто строит общины, способные соединять людей разных происхождений и судеб, потому что только в единстве всех своих членов, в том числе самых уязвимых, Церковь становится Телом Христовым.

«Это происходит, когда огонь, принесённый Иисусом, испепеляет предрассудки, осторожность и страх, всё ещё отторгающие тех, в чьей судьбе запечатлена бедность Христа. Не будем же оставлять Господа за порогом наших церквей, наших домов и нашей жизни. Напротив, давайте впустим Его в лице неимущих! Тогда мы примиримся и с нашей собственной бедностью, той, которой мы боимся и которую отрицаем, когда любой ценой ищем покоя и защищённости».

Свою проповедь Епископ Рима завершил молитвенным обращением к Матери Христа:

«Да превратит огонь Святого Духа сердца из камня в сердца из плоти. Пресвятая Дева Мария, почитаемая в Санта-Мария-делла-Ротонда, моли Бога о нас».