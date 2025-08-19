Папа указал на приоритеты в служении епископов Амазонии

17 августа в Боготе (Колумбия) открылось собрание епископов Церковной конференции Амазонии, которое продлится до 20 августа. По случаю этой встречи Папа Лев XIV направил прелатам приветственную телеграмму за подписью госсекретаря кардинала Пьетро Паролина.

Виктор Владимиров – Град Ватикан

Епископ Рима сердечно приветствует иерархов и благодарит за их усилия, направленные на то, чтобы верные «возлюбленного амазонского края» могли в полной мере жить богатством церковной жизни. Папа напоминает о недавнем Синоде на тему Амазонии, который подчеркивал важность слушания и участия всех призваний в жизни Церкви.

Святейший Отец обращает внимание на необходимость развития пути единства и синодальности, чтобы помогать епископам и апостольским викариям в их миссии. Папа указывает на три взаимосвязанных направления пастырской деятельности Католической Церкви в регионе: проповедь Евангелия, справедливое отношение к народам, населяющим Амазонию, и забота о сотворённом мире.

«Необходимо ясно и с великой любовью возвещать жителям Амазонии Иисуса Христа, в Котором всё соединяется воедино; мы призваны дарить им свежий и чистый хлеб Благой вести и небесную пищу Евхаристии, единственный способ быть подлинным Народом Божьим и Телом Христовым».

В послании упоминается яркое свидетельство из церковной истории: там, где возвещается имя Христа, несправедливость уступает место братству. Папа приводит слова апостола Павла о том, что эксплуатация человека человеком исчезает тогда, когда люди способны принимать друг друга как братьев.

Не менее важным направлением является христианское отношение к окружающей среде. Святейший Отец напоминает, что Бог доверил человеку «дом», требующий заботы и бережного отношения. Природные богатства нельзя безответственно разрушать, но и превращать их в объект поклонения тоже недопустимо. Они даны человеку, чтобы через них прославлять Создателя и стремиться к спасению души, и в этом контексте Лев XIV ссылается на «Духовные упражнения» св. Игнатия Лойолы.

В конце телеграммы Папа преподаёт апостольское благословение епископам Амазонии и всем, кто вверен их пастырской заботе.