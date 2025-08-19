Папа указал на приоритеты в служении епископов Амазонии
Виктор Владимиров – Град Ватикан
Епископ Рима сердечно приветствует иерархов и благодарит за их усилия, направленные на то, чтобы верные «возлюбленного амазонского края» могли в полной мере жить богатством церковной жизни. Папа напоминает о недавнем Синоде на тему Амазонии, который подчеркивал важность слушания и участия всех призваний в жизни Церкви.
Святейший Отец обращает внимание на необходимость развития пути единства и синодальности, чтобы помогать епископам и апостольским викариям в их миссии. Папа указывает на три взаимосвязанных направления пастырской деятельности Католической Церкви в регионе: проповедь Евангелия, справедливое отношение к народам, населяющим Амазонию, и забота о сотворённом мире.
«Необходимо ясно и с великой любовью возвещать жителям Амазонии Иисуса Христа, в Котором всё соединяется воедино; мы призваны дарить им свежий и чистый хлеб Благой вести и небесную пищу Евхаристии, единственный способ быть подлинным Народом Божьим и Телом Христовым».
В послании упоминается яркое свидетельство из церковной истории: там, где возвещается имя Христа, несправедливость уступает место братству. Папа приводит слова апостола Павла о том, что эксплуатация человека человеком исчезает тогда, когда люди способны принимать друг друга как братьев.
Не менее важным направлением является христианское отношение к окружающей среде. Святейший Отец напоминает, что Бог доверил человеку «дом», требующий заботы и бережного отношения. Природные богатства нельзя безответственно разрушать, но и превращать их в объект поклонения тоже недопустимо. Они даны человеку, чтобы через них прославлять Создателя и стремиться к спасению души, и в этом контексте Лев XIV ссылается на «Духовные упражнения» св. Игнатия Лойолы.
В конце телеграммы Папа преподаёт апостольское благословение епископам Амазонии и всем, кто вверен их пастырской заботе.