Папа: сокровище нашей жизни умножается делами милосердия

Перед чтением молитвы Angelus в полдень 10 августа Папа Лев XIV размышлял над воскресным евангельским чтением от святого Луки (Лк 12,32-48).

София Халходжаева  

Обращаясь к тысячам паломников на площади Святого Петра, Епископ Рима напомнил, что в этом библейском отрывке Иисус говорит об истинном сокровище нашей жизни. Призывая учеников – «Продавайте имения ваши и давайте милостыню» (ст. 33), – Господь просит не удерживать для себя дары, которыми нас одарил Бог, а щедро использовать их на благо других, особенно тех, кто больше других нуждается в нашей помощи, пояснил Святейший Отец:

«Речь идёт не только о том, чтобы делиться имеющимися у нас материальными благами, но и задействовать наши способности, время, душевную теплоту, присутствие и эмпатию. Словом, всё то, что делает каждого из нас, по замыслу Божьему, уникальным, бесценным благом, живым, пульсирующим капиталом, для роста которого нужно, чтобы его возделывали и инвестировали, иначе он засыхает и обесценивается. Или же он теряется, попадая во власть тех, кто, подобно вору, присваивает его и превращает просто в предмет потребления. Дар Божий, которым мы являемся, не предназначен для того, чтобы так бесследно исчезнуть, – подчеркнул Папа. – Для реализации и выражения ему нужны пространство, свобода, отношения, ему нужна любовь: лишь она преображает и облагораживает каждый аспект нашего существования, всё более уподобляя людей Богу. Не случайно Иисус произносит эти слова, восходя в Иерусалим, где Он принесет Себя в жертву на Кресте ради нашего спасения».

Паломники на площади Святого Петра (10 августа 2025 г.)
Паломники на площади Святого Петра (10 августа 2025 г.)   (@Vatican Media)

Дела милосердия – самый надежный и прибыльный банк, которому можно доверить сокровище нашей жизни: там, как учит нас Евангелие, даже бедная вдова с «двумя лептами» становится самой богатой в мире (см. Мк 12,41-44). В связи с этим Папа привел цитату из проповеди св. Августина: «Уже был бы доволен тот, кто из фунта бронзы сделал бы фунт серебра или из фунта серебра – фунт золота; но из того, что мы отдаем, мы получаем что-то действительно иное: не золото и серебро, а вечную жизнь. ибо изменится то, что было отдано, потому что изменится тот, кто это отдаёт» (Sermo 390,2). Разъясняя эту мысль, Папа предложил образ матери, прижимающей к себе своих детей, а также образ жениха и невесты: когда они вместе, то все счастье и богатство мира заключено для них друг в друге.

Поэтому, призвал Святейший Отец, в семье, в приходе, в школе и на работе, где бы мы ни были, не будем терять ни одной возможности любить. Именно такого бодрствования требует от нас Иисус: мы должны постоянно учиться быть внимательными, открытыми, чуткими друг к другу, как относится Он к нам во всякое мгновение.

«Сёстры и братья, вверим это желание и стремление Пресвятой Богородице: да поможет нам она, Утренняя звезда, быть в нашем расколотом мире “стражами” милосердия и мира, как учил св. Иоанн Павел II (см. Молитвенное бдение на XV ВДМ 19 августа 2000 г.) и как прекрасно показали молодые люди, приехавшие в Рим на Юбилей», – воззвал в конце обращения к паломникам Святейший Отец.

Паломники на площади Святого Петра (10 августа 2025 г.)
Паломники на площади Святого Петра (10 августа 2025 г.)   (@Vatican Media)
10 августа 2025, 12:16

Angelus - это молитва, возносимая три раза в день в память об извечной тайне Боговоплощения: в 6 часов утра, в полдень и вечером около 18 часов, когда начинают звонить церковные колокола. Название «Angelus» происходит от первого стиха «Angelus Domini nuntiavit Mariae». Молитва состоит из трёх небольших текстов, посвящённых воплощению Иисуса Христа. Они чередуются с тремя «Радуйся, Мария». В полдень по воскресеньям и торжествам Папа Римский читает «Angelus» на площади Святого Петра, предваряя молитву краткой речью, вдохновлённой литургическими чтениями дня, и заканчивая её приветствием паломников.

От Пасхи до Пятидесятницы вместо «Angelus» читается «Regina Coeli» («Царица Небесная») - молитвенное воспоминание воскресения Иисуса Христа. В конце молитвы трижды произносится «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу».

Angelus

Angelus Dómini nuntiávit Mariæ.
Et concépit de Spíritu Sancto.
Ave Maria...

Ecce ancílla Dómini.
Fiat mihi secúndum verbum tuum.
Ave Maria...

Et Verbum caro factum est.
Et habitávit in nobis.
Ave Maria...

Ora pro nobis, sancta Dei génetrix.
Ut digni efficiámur promissiónibus Christi.

Orémus.
Grátiam tuam, quǽsumus, Dómine,
méntibus nostris infunde;
ut qui, Ángelo nuntiánte, Christi Fílii tui incarnatiónem cognóvimus, per passiónem eius et crucem, ad resurrectiónis glóriam perducámur. Per eúndem Christum Dóminum nostrum.

Amen.

Gloria Patri... (ter)
Requiem aeternam...

Benedictio Apostolica seu Papalis

Dominus vobiscum.Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Benedicat vos omnipotens Deus,
Pa ter, et Fi lius, et Spiritus Sanctus.

Amen.

Angelus («Ангел Господень»)

Ангел Господень возвестил Марии,

И Она зачала от Духа Святого.

Радуйся, Мария…

Се, Раба Господня;

Да будет Мне по слову Твоему.

Радуйся, Мария…

И Слово стало Плотью,

И обитало с нами.

Радуйся, Мария…

Молись о нас, Пресвятая Богородица.

Да удостоимся исполнения Христовых обещаний.

Помолимся.

Просим Тебя, Господи: наполни наши души Твоей благодатью, дабы мы, познав через ангельское приветствие воплощение Христа, Сына Твоего, Его страданием и крестом достигли славы воскресения. Через Христа, Господа нашего.

Аминь.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу... (3 раза)

Вечный покой даруй усопшим, Господи…

Апостольское, или Папское, благословение

Господь с вами. И со духом твоим.

Да будет имя Господне благословенно.

Отныне и вовек.

Помощь наша в имени Господа,

сотворившего небо и землю.

Да благословит вас Всемогущий Бог - Отец, и Сын, и Дух Святой.

Аминь.