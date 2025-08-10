Папа: сокровище нашей жизни умножается делами милосердия

Перед чтением молитвы Angelus в полдень 10 августа Папа Лев XIV размышлял над воскресным евангельским чтением от святого Луки (Лк 12,32-48).

София Халходжаева

Читайте также 06/08/2025 Литургические чтения: 10 АВГУСТА. XIX рядовое воскресенье «Мы должны быть готовыми к последней и решающей встрече с Господом: у каждого из нас – своя дата для этой встречи. Призывая нас всегда бодрствовать в ожидании этого дня, Господь ...

Обращаясь к тысячам паломников на площади Святого Петра, Епископ Рима напомнил, что в этом библейском отрывке Иисус говорит об истинном сокровище нашей жизни. Призывая учеников – «Продавайте имения ваши и давайте милостыню» (ст. 33), – Господь просит не удерживать для себя дары, которыми нас одарил Бог, а щедро использовать их на благо других, особенно тех, кто больше других нуждается в нашей помощи, пояснил Святейший Отец:

«Речь идёт не только о том, чтобы делиться имеющимися у нас материальными благами, но и задействовать наши способности, время, душевную теплоту, присутствие и эмпатию. Словом, всё то, что делает каждого из нас, по замыслу Божьему, уникальным, бесценным благом, живым, пульсирующим капиталом, для роста которого нужно, чтобы его возделывали и инвестировали, иначе он засыхает и обесценивается. Или же он теряется, попадая во власть тех, кто, подобно вору, присваивает его и превращает просто в предмет потребления. Дар Божий, которым мы являемся, не предназначен для того, чтобы так бесследно исчезнуть, – подчеркнул Папа. – Для реализации и выражения ему нужны пространство, свобода, отношения, ему нужна любовь: лишь она преображает и облагораживает каждый аспект нашего существования, всё более уподобляя людей Богу. Не случайно Иисус произносит эти слова, восходя в Иерусалим, где Он принесет Себя в жертву на Кресте ради нашего спасения».

Паломники на площади Святого Петра (10 августа 2025 г.) (@Vatican Media)

Дела милосердия – самый надежный и прибыльный банк, которому можно доверить сокровище нашей жизни: там, как учит нас Евангелие, даже бедная вдова с «двумя лептами» становится самой богатой в мире (см. Мк 12,41-44). В связи с этим Папа привел цитату из проповеди св. Августина: «Уже был бы доволен тот, кто из фунта бронзы сделал бы фунт серебра или из фунта серебра – фунт золота; но из того, что мы отдаем, мы получаем что-то действительно иное: не золото и серебро, а вечную жизнь. ибо изменится то, что было отдано, потому что изменится тот, кто это отдаёт» (Sermo 390,2). Разъясняя эту мысль, Папа предложил образ матери, прижимающей к себе своих детей, а также образ жениха и невесты: когда они вместе, то все счастье и богатство мира заключено для них друг в друге.

Поэтому, призвал Святейший Отец, в семье, в приходе, в школе и на работе, где бы мы ни были, не будем терять ни одной возможности любить. Именно такого бодрствования требует от нас Иисус: мы должны постоянно учиться быть внимательными, открытыми, чуткими друг к другу, как относится Он к нам во всякое мгновение.

«Сёстры и братья, вверим это желание и стремление Пресвятой Богородице: да поможет нам она, Утренняя звезда, быть в нашем расколотом мире “стражами” милосердия и мира, как учил св. Иоанн Павел II (см. Молитвенное бдение на XV ВДМ 19 августа 2000 г.) и как прекрасно показали молодые люди, приехавшие в Рим на Юбилей», – воззвал в конце обращения к паломникам Святейший Отец.