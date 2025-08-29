Папа: Предтеча даёт нам ключ к евангелизации

Святейший Отец принял на частной аудиенции в Ватикане участников паломничества надежды Школ евангелизации Святого Андрея, приехавших в Рим из разных стран.

Ольга Сакун - Град Ватикан

Обращаясь к гостям, Папа напомнил, что сегодня совершается литургическая память мученичества святого Иоанна Предтечи. «Его личность может нам очень помочь в размышлениях о миссии евангелизаторов в современном мире», - отметил Лев XIV. В Прологе Евангелия от святого Иоанна говорится о Боговоплощении и о том, что Иоанн Креститель свидетельствовал о единородном Сыне Божьем. Это и есть ключ к евангелизации, пояснил Папа: «свидетельствовать о том, что мы видели, о нашей встрече с Богом Жизнодавцем».

«Дорогие братья и сестры, это наше призвание как крещеных, поэтому мы должны передавать то, что приняли в нашей жизни, дабы все стали одним во Христе».

Участникам юбилейного паломничества Лев XIV пожелал в особенности созерцать жития святых, которые, подобно святому Иоанну Предтече, были верными последователями Иисуса Христа, свидетельствуя о Нем словами и добрыми делами.