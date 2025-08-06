Папа – Рыцарям Колумба: «Будьте вестниками надежды»

6 августа Папа Лев XIV обратился с видеопосланием к участникам 143-го Верховного собрания Рыцарей Колумба, проходящего в Вашингтоне и в онлайн-формате.

Виктор Владимиров – Град Ватикан

Епископ Рима напоминает, что надежда – это фундаментальная добродетель, которую его предшественник Папа Франциск определял как «желание и ожидание блага, когда даже не знаешь, что принесёт завтрашний день». Надежда, подчёркивает Лев XIV, укоренена в самом Христе, «источнике нашей надежды», посылающем учеников во все времена нести миру весть о спасении. Миссия Церкви состоит в том, чтобы являть надежду словом и делом, и особенно в этот Юбилейный год необходимо быть «осязаемыми знаками надежды» для тех, кто переживает невзгоды.

Особое внимание Папа уделяет духовному наследию основателя ордена. Блаженный МакГивни видел в страданиях иммигрантов и неимущих не только социальную проблему, но и евангельский призыв к милосердию. «Он старался нести облегчение для бедных и обездоленных через верное священнопразднование Таинств и братскую помощь», – напоминает Папа, отмечая, что это служение продолжается в современной апостольской деятельности рыцарей.

Верховное собрание Рыцарей Колумба (Квебек, 2024 г.)

Тема нынешнего собрания – «Вестники надежды». Лев XIV подчёркивает, что она говорит о призвании рыцарей ордена быть светом и поддержкой для своих общин, приходов и семей. При этом их деятельность не ограничивается церковной жизнью: «Ваш щедрый труд ради уязвимых – нерождённых детей, беременных женщин, детей, обездоленных и тех, кто страдает от бедствий войны, – приносит надежду и исцеление многим и продолжает благородное наследие вашего основателя».

В конце обращения Лев XIV вверяет труды собрания заступничеству Пресвятой Девы Марии, Матери Церкви, и блаженного Майкла МакГивни, призывая благословение Всемогущего Бога.