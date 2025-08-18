Св. Отец разделил трапезу с бедными в экодеревне Laudato si’

После полудня 17 августа Папа Лев XIV разделил обеденную трапезу с более ста бедными и нуждающимися в Кастель Гандольфо: жителями приютов, домов семейного типа, бездомными и теми, кто обращается за поддержкой в пункты помощи при «Каритас» городка Альбано-Лациале.

Оксана Тыниченко – Град Ватикан

Воскресный обед был организован епархией Альбано и экодеревней Laudato si’ с участием Департамента служения целостному развитию человека. Приветствуя собравшихся, Папа отметил, что совместное участие в трапезе – это не только общение за столом, но и возможность проявлять любовь и внимание к ближнему. Каждый человек создан по образу и подобию Божию, и в каждом можно обнаружить отражение Его присутствия, подчеркнул Епископ Рима.

С приветственным словом к гостям обратился кардинал Фабио Баджо, директор Образовательно-экологического центра Laudato si’ и заместитель секретаря Департамента служения целостному развитию человека. По его словам, «сегодня мы становимся свидетелями осуществления пророческой мечты Папы Франциска: экодеревня Laudato si’ – это не просто место, а образ евангельской жизни, который открывает свои двери всем нуждающимся, бедным и тем, кто оказался исключённым из общества». Иерарх подчеркнул: евангельское гостеприимство начинается с бедных. «Истинная экология невозможна без социальной справедливости, и это важнейший урок Laudato si’ и социальной доктрины Церкви. Христианская любовь дополняет справедливость и превосходит её, превращая её в конкретные дела милосердия».

Папа Лев XIV обедает с неимущими из епархии Альбано (Кастель Гандольфо, 17 августа 2025 г.) (@Vatican Media)

К присутствующим обратился монсеньор Винченцо Вива, епископ-ординарий епархии Альбано, который представил Папе всех гостей. «Здесь нет разделения на “нас” и “их”, нет благодетелей и получателей помощи: есть люди, которые делят хлеб и вместе с ним свои истории, трудности и надежды», – сказал прелат.

Обед проходил под просторным навесом на территории экодеревни, где к трапезе присоединились директор епархиального фонда «Каритас» Алессио Росси, мэры Альбано-Лациале и Кастель Гандольфо, а также священники и монахини. Блюда подавали местные рестораторы, волонтёры и сотрудники экодеревни Laudato si’.

В завершение обеда Лев XIV вознёс молитву, поблагодарив Бога за возможность провести время вместе и разделить Его дары. Папа преподал всем апостольское благословение, а затем тепло приветствовал каждого из гостей.