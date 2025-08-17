Поиск

Папа Римский Лев XIV (Кастель Гандольфо, 17 августа 2025 г.)
Папа Римский

Папа призвал ставить на первое место в переговорах благо народов

В полдень 17 августа, после чтения богородичной молитвы «Ангел Господень» Святейший Отец Лев XIV тепло приветствовал паломников, собравшихся у входа в летнюю Папскую резиденцию в Кастель Гандольфо.

София Халходжаева  

Обращаясь к 2500 верующим на площади Свободы, Епископ Рима сказал:

«Дорогие братья и сёстры, я разделяю боль народов Пакистана, Индии и Непала, пострадавших от сильных наводнений. Я молюсь о жертвах и об их семьях, а также обо всех, кто страдает из-за этого бедствия.

Давайте молиться о том, чтобы усилия по прекращению войн и содействию миру увенчались успехом; чтобы в переговорах всегда на первое место ставилось общее благо народов.

В это летнее время, – отметил Святейший Отец, – я получаю новости о многочисленных и разнообразных начинаниях по культурному просвещению и евангелизации, которые часто организуются в местах отдыха. Прекрасно видеть, как увлечённость Евангелием стимулирует креативность и усилия групп и объединений всех возрастов. К примеру, это молодёжная миссия, которая проходила в эти дни в Риччоне. Я благодарю организаторов и всех, кто так или иначе участвует в подобных мероприятиях.

Я с любовью приветствую всех вас, собравшихся сегодня здесь, в Кастель Гандольфо. В частности, я рад приветствовать группу AIDO из Коккальо, которая отмечает 50-летие своей деятельности во благо жизни, доноров крови AVIS, приехавших на велосипедах из Гавардо (Брешиа), молодёжь из Казарано и монахинь-францисканок Святого Антония.

Я также благословляю большое паломничество к богородичному святилищу в Пекарах, в Польше. Желаю всем хорошего воскресенья!»

17 августа 2025, 12:50

