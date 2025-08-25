Папа призвал к миру в Мозамбике и в Украине

После воскресной молитвы «Ангелус» Папа Лев XIV вновь привлёк внимание мира к регионам, страдающим от насилия, и призвал к молитве и делам конкретной солидарности.

София Халходжаева

Папа выразил обеспокоенность судьбой жителей Кабу-Делгаду в Мозамбике, которые годами страдают от отсутствия безопасности, вызванного экстремистским насилием. С 2017 года нападения в северной провинции привели к гибели тысяч людей и вынудили более миллиона человек покинуть свои дома в поисках убежища в других частях страны.

«Я выражаю близость жителям Кабу-Делгаду, которые стали жертвой нестабильной и жестокой ситуации, продолжающей нести с собой смерть и перемещение людей».

Святейший Отец призвал верующих не забывать этих братьев и сестёр и выразил надежду, что правительству Мозамбика удастся восстановить безопасность и мир.

Епископ Рима напомнил о дне молитвы и поста, который состоялся в минувшую пятницу, 22 августа, в намерениях всех, кто страдает от бедствий войны. В связи с этим Папа особо отметил духовное начинание «Всемирная молитва за Украину», объединившее христиан и людей доброй воли по всему миру.

«Сегодня, – отметил Папа, – мы присоединяемся к нашим украинским братьям и сёстрам, которые в рамках духовной инициативы ‘Всемирная молитва за Украину’ просят Господа даровать мир их многострадальной стране».

Святейший Отец тепло приветствовал верующих из Рима и паломников из разных стран, в частности из Караганды (Казахстан), Будапешта (Венгрия) и общины Папской североамериканской коллегии, и пожелал всем хорошего воскресенья.