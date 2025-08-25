Папа приветствовал вальденсов и методистов Италии

Через своего госсекретаря кардинала Пьетро Паролина Святейший Отец направил приветственное послание Синоду методистской и вальденсианских Церквей Италии. Он проходит в городе Торре Пелличе с 23 по 27 августа.

Ольга Сакун - Град Ватикан

Лев XIV передает «сердечное и братское приветствие», заверяя в «усердной молитвенной памяти, дабы все христиане могли шагать в искренним сердцем в направлении полного общения, чтобы свидетельствовать Иисуса Христа и Его Евангелие, сотрудничая в служении человечеству и особенно в защите достоинства человека, продвижении справедливости и мира и совместном ответе на страдания, терзающие самых слабых».

Синод методистской и вальденсианских Церквей Италии собирается каждый год в Вальденсианских долинах на севере страны, где особенно утвердились вальденсианские евангелические общины. Встреча началась богослужением, во время которого будущие служители, окончившие обучение и сдавшие специальный экзамен, принесли обязательство служения Церкви и были поставлены на него возложением рук со стороны всех членов ассамблеи.

На церемонии открытия Синода пастор Петер Чаччо подчеркнул, что задача этих Церквей - «говорить о Боге, говорить об отношениях с Богом и о том, что это подразумевает, говорить о том, что Бог нас призвал, и не для того, чтобы мы считали себя выше ближних, но ради служения и любви к ближнему, защиты и поддержке последних».