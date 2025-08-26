Папа назвал приоритеты в литургии

Папа Лев XIV приветствовал участников 75-й Национальной литургической недели, организованной центром «Литургическое действие» в сотрудничестве с Неаполитанской епархией. Симпозиум проходит в Неаполе с 25 по 28 августа.

Ольга Сакун - Град Ватикан

В послании, адресованном монсеньору Клаудио Маниаго, архиепископу-митрополиту Катандзаро и Скуиллаче, президенту центра «Литургическое действие», Святейший Отец выражает «живое одобрение всем, кто в итальянской Церкви содействует священнопразднованию литургии Народом Божиим», и желает участникам конференций, чтобы Литургическая неделя способствовала более активному участию верных в богослужениях, пробуждая обновленное понимание евангелизационного характера священной литургии.

«Пусть этот симпозиум приведет к размышлению и к работе над действенными пастырскими направлениями с тем, чтобы верные вновь открыли для себя храмы как места поклонения, где священнопразднуется вера, где осуществляется встреча с Господом, Который пребывает и действует в Таинствах, и где происходит братское общение».