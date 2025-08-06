Папа призывает «сложить оружие», в первую очередь ядерное

Папа Лев XIV направил послание епископу Хиросимы Алексису Сирахаме по случаю скорбной даты – 80-летия атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки.

Ольга Сакун - Град Ватикан

В начале послания Папа выражает почтение и любовь к хибакуся – выжившим, «чьи истории утраты и страданий служат всем нам настоятельным призывом строить более безопасный мир и продвигать атмосферу мира».

Два японских города продолжают быть «живым напоминанием» о чудовищных последствиях ядерного оружия. Их улицы, школы и дома по-прежнему несут на себе шрамы – как видимые, так и духовные – после трагедии, произошедшей в августе 1945-го. В этом контексте Святейший Отец подтверждает убежденность своего предшественника Франциска: «Война – всегда поражение для человечества».

Папа цитирует одного из очевидцев – врача Такаси Нагаи: «Человек, который любит, - это тот самый смельчак, что не носит оружия».

«Действительно, подлинный мир требует мужественно сложить оружие, особенно то, которое может спровоцировать неописуемую катастрофу. Ядерные вооружения оскорбляют нашу общую человечность и, кроме того, попирают достоинство творения, чью гармонию все мы призваны беречь».

В нашу эпоху войн и конфликтов Хиросима и Нагасаки - это призыв «отвергнуть иллюзию безопасности, основанной на гарантии взаимного уничтожения» и созидать «глобальную этику, укорененную в справедливости, братстве и общем благе», подчеркивает Папа Лев XIV.

В конце послания Св. Отец вновь повторяет своё увещание, прозвучавшее в день избрания на Апостольский Престол: о «мире безоружном и обезоруживающем».