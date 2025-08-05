Папа навестил в больнице Иньясио Гонсальвеса и его семью

В понедельник вечером Папа Лев XIV навестил в ватиканской детской больнице «Бамбино Джезу» юного испанца Иньясио Гонсальвеса, госпитализированного во время Юбилея молодежи с диагнозом лимфомы.

Ольга Сакун - Град Ватикан

Святейший Отец пообщался с 15-летним юношей и с его родителями, братом и сестрой. Иньясио находится в отделении интенсивной терапии в тяжелом состоянии после того, как внезапно почувствовал сильную боль во время паломничества из Мурсии, откуда выехал вместе со своей группой в составе Неокатехуменального пути. До этого юношу не беспокоило ничего, кроме легкого кашля. Если бы ему вовремя не была оказана медицинская помощь, мальчика уже не было бы в живых, объяснили медики больницы.

«Видеть, как много людей молятся и интересуются, видеть, что пришел сам Папа, - это для нас большое утешение. Мы знаем, что Бог с нами», - сказали родители Иньяцио. «Мы не знаем, чем все закончится, - добавил старший брат мальчика. – Такой сильный знак, как визит Святейшего Отца, принес мне глубокий покой, но больше всего – моей маме. Он объединил нас, как семью, в вере, и я уверен, что это плод молитвы».

Папа посетил также отделение детской онкологии и приветствовал маленьких пациентов. Он по отдельности побеседовал с некоторыми детьми, находящимися в «Бамбино Джезу», их родными и сотрудниками больницы. Все вместе прочитали молитву «Отче наш», и краткий визит завершился благословением всех присутствовавших.