Папа о миссионерском наследии о. Рудамины для Индии

25 августа в кафедральном соборе Св. Екатерины в Старом Гоа проходят торжественные мероприятия по случаю 400-летия прибытия в Индию первого литовского иезуита Андрюса Рудамины (Андрея Рудомины). К этой памятной дате Лев XIV направил поздравительную телеграмму архиепископу Гоа и Дамано кардиналу Филипе Нери Антониу Себаштьяну ду Розариу Феррану.

Виктор Владимиров – Град Ватикан

В послании за подписью госсекретаря кардинала Пьетро Паролина Святейший Отец передаёт сердечные приветствия и наилучшие пожелания всем участникам торжеств в соборе Старого Гоа, вместе с ними вознося благодарение Богу за свидетельство миссионера, чья «твёрдая католическая вера видна и сегодня в Литве». Епископ Рима возносит молитвы, «дабы воспоминание его великодушия и дерзновения в несении спасительной евангельской вести всем народам побудило многих в наше время откликнуться с таким же терпением и проницательностью на задачу благовестия».

Особое внимание в послании уделено наследию диалога и культурного взаимопонимания, которое оставил о. Рудамина. Лев XIV выражает надежду, что, «опираясь на фундамент его миссионерского рвения и выдающееся наследие диалога и культурной интеграции», поместная Церковь поможет развитию общения и сотрудничества. Особенно в нынешний Юбилейный год, посвящённый надежде, индийские христиане призваны активно продвигать экуменический и межрелигиозный диалог, «способный послужить всему обществу образцом братской гармонии, примирения и согласия».

«В качестве залога радости и мира в Господе нашем Иисусе Христе», Святейший Отец от всего сердца преподаёт апостольское благословение всем участникам праздника и их семьям.