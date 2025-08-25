Папа о миссионерском наследии о. Рудамины для Индии
Виктор Владимиров – Град Ватикан
В послании за подписью госсекретаря кардинала Пьетро Паролина Святейший Отец передаёт сердечные приветствия и наилучшие пожелания всем участникам торжеств в соборе Старого Гоа, вместе с ними вознося благодарение Богу за свидетельство миссионера, чья «твёрдая католическая вера видна и сегодня в Литве». Епископ Рима возносит молитвы, «дабы воспоминание его великодушия и дерзновения в несении спасительной евангельской вести всем народам побудило многих в наше время откликнуться с таким же терпением и проницательностью на задачу благовестия».
Особое внимание в послании уделено наследию диалога и культурного взаимопонимания, которое оставил о. Рудамина. Лев XIV выражает надежду, что, «опираясь на фундамент его миссионерского рвения и выдающееся наследие диалога и культурной интеграции», поместная Церковь поможет развитию общения и сотрудничества. Особенно в нынешний Юбилейный год, посвящённый надежде, индийские христиане призваны активно продвигать экуменический и межрелигиозный диалог, «способный послужить всему обществу образцом братской гармонии, примирения и согласия».
«В качестве залога радости и мира в Господе нашем Иисусе Христе», Святейший Отец от всего сердца преподаёт апостольское благословение всем участникам праздника и их семьям.