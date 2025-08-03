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Папа Римский

Папа: мы – с молодёжью Газы и Украины. До встречи в Сеуле

Воскресным утром 3 августа, по окончании Св. Мессы Юбилея молодёжи, Лев XIV вознёс молитву «Ангел Господень» вместе с паломниками, собравшимися на римском поле Тор Вергата.

София Халходжаева  

Обращаясь к молодёжи, Святейший Отец призвал «вознести благодарение Небесному Отцу за дар этих дней вашего Юбилея». Это был «каскад благодати для Церкви и всего мира», и всё это стало возможным благодаря участию каждого. Епископ Рима поблагодарил всех, кто сопровождал молодёжь в паломничестве, а также «всех, кто молился за это событие и участвовал духовно».

С особым чувством Папа вновь вспомнил двух молодых паломниц – 20-летнюю испанку Марию Кобо, скончавшуюся 30 июля по пути в Рим, и египтянку Паскаль Рафик, умершую прошлой ночью в возрасте 18 лет от сердечного приступа. «Я вверяю их Господу», – сказал Лев XIV.

Затем Папа обратил внимание на тех, кто страдает от последствий войн:

«В общении со Христом, нашим миром и надеждой для мира, мы как никогда близки к молодым людям, страждущим от самых тяжких зол, причинённых другими людьми. Мы с молодёжью Газы, мы с молодёжью Украины, с теми, кто живёт на землях, обагрённых кровью войны. Мои молодые братья и сёстры, вы – знак того, что иной мир возможен: мир братства и дружбы, где конфликты решаются не оружием, а диалогом».

Паломники Юбилея молодёжи на поле Тор Вергата (Рим, 3 августа 2025 г.)
Паломники Юбилея молодёжи на поле Тор Вергата (Рим, 3 августа 2025 г.)   (ANSA)

Святейший Отец продолжил:

«Да, с Христом это возможно! С Его любовью, Его прощением, силой Его Духа. Дорогие друзья, объединённые с Иисусом, как ветви с лозой, вы принесёте много плода; вы будете солью земли, светом мира; вы будете семенами надежды там, где живёте: в семье, с друзьями, в школе, на работе, в спорте. Семенами надежды с Христом, нашей надеждой».

Лев XIV предложил продолжить «паломничество надежды», которое теперь ведёт молодёжь в Азию. Он напомнил приглашение Папы Франциска, прозвучавшее в Лиссабоне два года назад: молодые люди со всего мира соберутся вместе с Преемником св. Петра на Всемирный день молодёжи в Сеуле с 3 по 8 августа 2027 года. Форум будет посвящён теме: «Мужайтесь: Я победил мир!» (Ин 16,33). «Именно надежда, обитающая в наших сердцах, даёт нам силу возвещать победу воскресшего Христа над злом и смертью; и вы, молодые паломники надежды, станете свидетелями до краёв земли», – подчеркнул Папа.

«Я назначаю вам встречу в Сеуле: давайте продолжим мечтать вместе, надеяться вместе! Доверимся материнской защите Пресвятой Девы Марии».

Юбилей молодёжи на поле Тор Вергата (Рим, 3 августа 2025 г.)
Юбилей молодёжи на поле Тор Вергата (Рим, 3 августа 2025 г.)   (ANSA)

В финальном приветствии Лев XIV вновь поблагодарил участников: «Спасибо вам ещё раз! Спасибо за музыку, спасибо всем, кто трудился, готовя этот Юбилей». Папа попросил паломников передать привет тем, кто не смог приехать на молодёжный праздник в Риме:

«Есть страны, откуда молодёжь не могла выехать по причинам, которые нам известны».

«Несите эту радость, это воодушевление всему миру. Вы – соль земли, свет мира: передайте этот привет своим друзьям, всем молодым людям, которые нуждаются в послании надежды. Спасибо вам ещё раз! И счастливого пути!» – пожелал Епископ Рима.

Паломники Юбилея молодёжи на поле Тор Вергата (Рим, 3 августа 2025 г.)
Паломники Юбилея молодёжи на поле Тор Вергата (Рим, 3 августа 2025 г.)   (ANSA)
03 августа 2025, 12:43

Angelus - это молитва, возносимая три раза в день в память об извечной тайне Боговоплощения: в 6 часов утра, в полдень и вечером около 18 часов, когда начинают звонить церковные колокола. Название «Angelus» происходит от первого стиха «Angelus Domini nuntiavit Mariae». Молитва состоит из трёх небольших текстов, посвящённых воплощению Иисуса Христа. Они чередуются с тремя «Радуйся, Мария». В полдень по воскресеньям и торжествам Папа Римский читает «Angelus» на площади Святого Петра, предваряя молитву краткой речью, вдохновлённой литургическими чтениями дня, и заканчивая её приветствием паломников.

От Пасхи до Пятидесятницы вместо «Angelus» читается «Regina Coeli» («Царица Небесная») - молитвенное воспоминание воскресения Иисуса Христа. В конце молитвы трижды произносится «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу».

Последние Angelus / Regina Caeli

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Помолимся вместе с Папой Римским

Angelus

Angelus Dómini nuntiávit Mariæ.
Et concépit de Spíritu Sancto.
Ave Maria...

Ecce ancílla Dómini.
Fiat mihi secúndum verbum tuum.
Ave Maria...

Et Verbum caro factum est.
Et habitávit in nobis.
Ave Maria...

Ora pro nobis, sancta Dei génetrix.
Ut digni efficiámur promissiónibus Christi.

Orémus.
Grátiam tuam, quǽsumus, Dómine,
méntibus nostris infunde;
ut qui, Ángelo nuntiánte, Christi Fílii tui incarnatiónem cognóvimus, per passiónem eius et crucem, ad resurrectiónis glóriam perducámur. Per eúndem Christum Dóminum nostrum.

Amen.

Gloria Patri... (ter)
Requiem aeternam...

Benedictio Apostolica seu Papalis

Dominus vobiscum.Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Benedicat vos omnipotens Deus,
Pa ter, et Fi lius, et Spiritus Sanctus.

Amen.

Angelus («Ангел Господень»)

Ангел Господень возвестил Марии,

И Она зачала от Духа Святого.

Радуйся, Мария…

Се, Раба Господня;

Да будет Мне по слову Твоему.

Радуйся, Мария…

И Слово стало Плотью,

И обитало с нами.

Радуйся, Мария…

Молись о нас, Пресвятая Богородица.

Да удостоимся исполнения Христовых обещаний.

Помолимся.

Просим Тебя, Господи: наполни наши души Твоей благодатью, дабы мы, познав через ангельское приветствие воплощение Христа, Сына Твоего, Его страданием и крестом достигли славы воскресения. Через Христа, Господа нашего.

Аминь.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу... (3 раза)

Вечный покой даруй усопшим, Господи…

Апостольское, или Папское, благословение

Господь с вами. И со духом твоим.

Да будет имя Господне благословенно.

Отныне и вовек.

Помощь наша в имени Господа,

сотворившего небо и землю.

Да благословит вас Всемогущий Бог - Отец, и Сын, и Дух Святой.

Аминь.