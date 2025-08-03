Папа: мы – с молодёжью Газы и Украины. До встречи в Сеуле

Воскресным утром 3 августа, по окончании Св. Мессы Юбилея молодёжи, Лев XIV вознёс молитву «Ангел Господень» вместе с паломниками, собравшимися на римском поле Тор Вергата.

София Халходжаева

Обращаясь к молодёжи, Святейший Отец призвал «вознести благодарение Небесному Отцу за дар этих дней вашего Юбилея». Это был «каскад благодати для Церкви и всего мира», и всё это стало возможным благодаря участию каждого. Епископ Рима поблагодарил всех, кто сопровождал молодёжь в паломничестве, а также «всех, кто молился за это событие и участвовал духовно».

С особым чувством Папа вновь вспомнил двух молодых паломниц – 20-летнюю испанку Марию Кобо, скончавшуюся 30 июля по пути в Рим, и египтянку Паскаль Рафик, умершую прошлой ночью в возрасте 18 лет от сердечного приступа. «Я вверяю их Господу», – сказал Лев XIV.

Затем Папа обратил внимание на тех, кто страдает от последствий войн:

«В общении со Христом, нашим миром и надеждой для мира, мы как никогда близки к молодым людям, страждущим от самых тяжких зол, причинённых другими людьми. Мы с молодёжью Газы, мы с молодёжью Украины, с теми, кто живёт на землях, обагрённых кровью войны. Мои молодые братья и сёстры, вы – знак того, что иной мир возможен: мир братства и дружбы, где конфликты решаются не оружием, а диалогом».

Паломники Юбилея молодёжи на поле Тор Вергата (Рим, 3 августа 2025 г.) (ANSA)

Святейший Отец продолжил:

«Да, с Христом это возможно! С Его любовью, Его прощением, силой Его Духа. Дорогие друзья, объединённые с Иисусом, как ветви с лозой, вы принесёте много плода; вы будете солью земли, светом мира; вы будете семенами надежды там, где живёте: в семье, с друзьями, в школе, на работе, в спорте. Семенами надежды с Христом, нашей надеждой».

Лев XIV предложил продолжить «паломничество надежды», которое теперь ведёт молодёжь в Азию. Он напомнил приглашение Папы Франциска, прозвучавшее в Лиссабоне два года назад: молодые люди со всего мира соберутся вместе с Преемником св. Петра на Всемирный день молодёжи в Сеуле с 3 по 8 августа 2027 года. Форум будет посвящён теме: «Мужайтесь: Я победил мир!» (Ин 16,33). «Именно надежда, обитающая в наших сердцах, даёт нам силу возвещать победу воскресшего Христа над злом и смертью; и вы, молодые паломники надежды, станете свидетелями до краёв земли», – подчеркнул Папа.

«Я назначаю вам встречу в Сеуле: давайте продолжим мечтать вместе, надеяться вместе! Доверимся материнской защите Пресвятой Девы Марии».

Юбилей молодёжи на поле Тор Вергата (Рим, 3 августа 2025 г.) (ANSA)

В финальном приветствии Лев XIV вновь поблагодарил участников: «Спасибо вам ещё раз! Спасибо за музыку, спасибо всем, кто трудился, готовя этот Юбилей». Папа попросил паломников передать привет тем, кто не смог приехать на молодёжный праздник в Риме:

«Есть страны, откуда молодёжь не могла выехать по причинам, которые нам известны».

«Несите эту радость, это воодушевление всему миру. Вы – соль земли, свет мира: передайте этот привет своим друзьям, всем молодым людям, которые нуждаются в послании надежды. Спасибо вам ещё раз! И счастливого пути!» – пожелал Епископ Рима.