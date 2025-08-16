Папа: монастырь у подножия Капитолия – светильник для народа

15 августа Папа Лев XIV направил поздравительное послание монахиням-облаткам Святой Франциски Римской из монастыря Тор-деи-Спекки в центре столицы, отмечающим 600-летие обета своей основательницы, покровительницы Вечного города. Епископ Рима призывает конгрегацию оставаться «школой деятельной любви, источником духовности и образом всецелого посвящения себя Христу и Церкви».

Виктор Владимиров – Град Ватикан

Святейший Отец напоминает, что 15 августа 1425 года Франциска Римская, «прожив жизнь примерной жены и матери», вместе с девятью спутницами принесла торжественный обет, посвятив себя Богу и служению бедным и страждущим. Из этого начинания выросло сообщество, вдохновлённое правилом св. Бенедикта, которое уже шесть веков несёт в себе дух милосердия и молитвы. Святая Франциска, столь почитаемая в Риме наряду с апостолами Петром и Павлом и святым Филиппом Нери, остаётся, по словам Папы, лучезарным маяком для верующих всех времён.

Сегодняшний мир особо нуждается в женщинах, влюблённых в Евангелие и готовых свидетельствовать об Иисусе. Лев XIV выделяет черты святости Франциски Римской: стремление приносить Христа в мир, послушание ангельскому водительству, молитву и заботу о единстве Церкви. Монастырь Тор-деи-Спекки у подножия Капитолия Папа называет «светильником на пути народа». Сюда веками приходили верующие, чтобы обрести мир сердца, и сегодня, в мире суеты и изобилия нужны именно такие духовные оазисы.

В конце послания Лев XIV выражает пожелание, чтобы слова молитвы Франциски стали для сестёр «программой и пророчеством»: «Ты взял мою правую руку, Ты вёл меня по Твоей воле и сопроводил в славу».