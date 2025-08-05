Папа призвал молодежь не бояться посвятить себя Богу

В Меджугорье с 4 по 8 августа проходит 36-й Фестиваль молодежи. Папа Лев XIV направил свое первое послание участникам этой ежегодной молодежной встречи.

Ольга Сакун - Град Ватикан

Послание начинается уже «привычным» для Папы Превоста приветствием мира воскресшего Христа: «Мир вам!». Исходя из девиза нынешнего фестиваля – «Пойдем в дом Господень», - Папа отмечает, что этот стих из Псалма (122,1) говорит о пути, о желании, которое направляет нас к Богу, туда, где мы по-настоящему будем дома. Но как не ошибиться дорогой? Иисус Сам говорит: «Я есмь путь»: Он Сам нам сопутствует, ведёт нас, укрепляя в пути. Его Дух открывает наши глаза, чтобы мы увидели то, что сами постичь не можем.

На жизненном пути мы никогда не идем в одиночку, пишет далее Святейший Отец. Мы созданы для встречи:

«Пламя сердец соединяется, и мы становимся одним великим факелом, освещающим путь».

Посредством повседневных встреч мы можем вместе совершать наше паломничество к обители Господа. Сегодня, отмечает Папа, мы живем в мире, где искусственный интеллект и технологии открывают все больше возможностей, - и добавляет:

«Помните: никакой алгоритм никогда не сможет заменить объятия, взгляда, настоящей встречи с Богом, с нашими друзьями и с нашей семьей».

Папа ободряет молодежь, прибывшую из разных стран мира, чтобы они не боялись языковых и культурных различий:

«Существует язык, который сильнее любых барьеров, язык веры, питаемый Божьей любовью. Все вы члены Его Тела, которое есть Церковь: встречайтесь, знакомьтесь, общайтесь друг с другом».

«Если кто-то из вас в пути почувствует в себе зов, особое призвание к богопосвященной жизни или к священству, я прошу – не бойтесь ответить», - увещает молодых участников фестиваля Св. Отец.