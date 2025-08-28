Папа молится о жертвах стрельбы в Миннеаполисе

Папа Лев XIV с глубокой скорбью воспринял известие о массовой стрельбе в католической школе Благовещения (Annunciation Catholic School) в Миннеаполисе, США. В результате нападения во время Св. Мессы в церкви, расположенной на территории школьного комплекса, погибли двое детей восьми и десяти лет. Ещё семнадцать человек, в том числе четырнадцать детей, получили ранения.

Виктор Владимиров – Град Ватикан

В телеграмме, подписанной госсекретарём кардиналом Пьетро Паролином, Святейший Отец выражает «искренние соболезнования и заверяет в духовной близости всех, кто пострадал от этой ужасной трагедии, особенно семьи, скорбящие о потере своих детей».

Вверяя души погибших школьников милосердию Всемогущего Бога, Епископ Рима возносит молитвы за раненых, а также за сотрудников служб экстренной помощи, медиков и духовенство, которые заботятся о пострадавших и их близких.

В это тяжёлое время Лев XIV преподаёт апостольское благословение общине католической школы, архиепархии и всем местным жителям в качестве залога мира, силы и утешения в Господе Иисусе.