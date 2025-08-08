Папа молится о жертвах авиакатастрофы в Гане

Папа Лев XIV направил соболезнования народу Ганы в связи с крушением военного вертолёта, на борту которого находились восемь человек – министр обороны Эдвард Омане Боама, министр окружающей среды, науки и технологий Ибрагим Муртала Мухаммед, три госслужащих и трое членов экипажа; все они погибли.

Виктор Владимиров – Град Ватикан

Телеграмма Епископа Рима, подписанная госсекретарём кардиналом Пьетро Паролином, адресована председателю епископата Ганы монсеньору Мэттью К. Джамфи. Епископ Рима заверяет в «духовной близости в этот тяжёлый момент» и заупокойных молитвах о жертвах авиакатастрофы.

«Святейший Отец выражает соболезнования в связи с гибелью министров, государственных служащих и всех, кто потерял жизнь», – говорится в послании. Папа вверяет души усопших милосердию Всемогущего Бога и возносит молитвы о скорбящих, особенно об их семьях.

Катастрофа произошла в регионе Ашанти на юге страны. Вертолёт ВВС Ганы Z9 вылетел из столицы Аккры утром 6 августа и направлялся в город Обуаси. Причины аварии пока не установлены. Президент Джон Драмани Махама объявил национальный траур.