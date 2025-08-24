Папа молится о прекращении войны в Украине и о начале диалога

24 августа, в день национального праздника Украины – 34-й годовщины независимости, Папа Лев XIV направил послание президенту Владимиру Зеленскому, заверяя в молитвенной поддержке украинского народа, страждущего от войны, особенно тех, кто ранен, потерял близких, лишился своего дома.

Vatican News

«С сердцем, израненным насилием, которое опустошает вашу землю, я обращаюсь к вам», – пишет Святейший Отец, вознося моления, дабы Господь утешил пострадавших от конфликта, укрепил раненых и даровал вечный покой ушедшим. Епископ Рима молит Всемогущего «тронуть сердца людей доброй воли» и утихомирить грохот оружия, дабы открылось место диалогу и пути к миру на благо всех. «Я вверяю вашу страну Пресвятой Деве Марии, Царице мира», – пишет Лев XIV.

Со своей стороны президент Зеленский в соцсети X выразил глубокую признательность Его Святейшеству «за глубокие слова, молитвы и внимание к украинскому народу в эти времена разрушительной войны». Глава государства добавляет: «Все наши надежды и усилия направлены на достижение долгожданного мира, чтобы возобладали добро, истина и справедливость. Мы высоко ценим моральное лидерство и апостольскую поддержку Папы Римского Льва XIV».