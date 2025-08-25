Папа - министрантам: Месса — не обязанность, а радость служения

5 августа Папа Лев XIV встретился с министрантами из Франции, прибывшими со своими епископами и священниками в Рим в рамках национального паломничества.

Оксана Тыниченко – Град Ватикан

Святейший Отец тепло приветствовал гостей и отметил, что присутствие столь многочисленной французской молодёжи свидетельствует о живой вере, поддерживающей Церковь в испытаниях нашего времени. На встрече собралось несколько тысяч молодых людей из разных регионов Франции.

Юбилей — это возможность обрести надежду в Боге и черпать в Нём силы в испытаниях, подчеркнул Папа. Вера становится якорем, удерживающим человека на плаву в минуты сомнений и тревог. Приближаясь к Иисусу, мы находим поддержку и радость, которые помогают преодолевать трудности, а истинная надежда исходит от Него.

Говоря о центральной роли Евхаристии, Святейший Отец отметил, что служение у алтаря помогает глубже осознать величие тайны присутствия Христа. Он призвал министрантов служить с достоинством и благоговением, поддерживая порядок, тишину и красоту литургических действий, чтобы верные могли глубже войти в Таинство Евхаристии.

Папа подчеркнул, что участие в Мессе — не обязанность, а искреннее стремление принять жизнь Бога, который дарит Себя, не требуя ничего взамен.

Епископ Рима обратил внимание юных паломников на возможность ответа на зов Иисуса идти за Ним в священническом служении, открывая радость и красоту жизни, которая служит Церкви, обществу и каждому человеку через постоянную встречу с Христом.

Папа напомнил, что слова апостола Петра - «Нет другого имени под небом, данного человекам, которым надлежало бы нам спастись» (Деян 4,12), - побуждают идти за Христом, находя в Нём опору и утешение.

Святейший Отец завершил обращение пожеланием, чтобы юные министранты делились радостью, которую приносит служение у алтаря, и преподал им апостольское благословение.