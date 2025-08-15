Папа: Magnificat Марии – песнь надежды Церкви

Утром 15 августа, в торжество Успения Пресвятой Девы Марии, Лев XIV возглавил торжественную Мессу в Папском приходе св. Фомы Виллановского в Кастель Гандольфо. В своей проповеди, исполненной христианской надежды, которая сильнее смерти, Епископ Рима напомнил, что нынешний праздник – это иной способ празднования Пасхи.

Виктор Владимиров – Град Ватикан

В Марии из Назарета отражена история каждого человека и всей Церкви, погружённой в общую человеческую судьбу, отметил Папа. Став человеком, Бог победил смерть, но сделал это вместе с нами, через наше свободное согласие на Его любвь, способную всё преобразить. «На Кресте Иисус свободно произнёс “да”, которое должно было отобрать власть у смерти». Победили доверие, любовь, сумевшая узреть невидимое, и прощение, подчеркнул Святейший Отец.

Мария стояла у Креста, единая с Сыном. В её образе отражаемся мы сами, когда не убегаем, но отвечаем согласием на Божий зов. Это «да» живёт в мучениках и свидетелях веры, справедливости, кротости, мира, которые и поныне противостоят смерти. Поэтому этот день – не только радость, но и призыв решать, как и ради кого мы живём.

Папа Лев XIV на Св. Мессе 15 августа 2025 г. (@Vatican Media)

Евангелие праздника напоминает о Посещении Марией Елисаветы – моменте, который стал вехой земного пути Богородицы. Папа подчеркнул, что каждая земная жизнь, даже жизнь Божией Матери, коротка, но в конце её уникальность сияет особенно ясно. Гимн Magnificat, воззнесённый юной Марией, отражает тайну каждого дня её жизни. Встреча двух женщин во взаимной вере, их три месяца поддержки друг друга показали новый способ читать историю – через упование, ликующее доверие Божьему деянию, которое всегда даёт плодородие Церкви и «всему человечеству, когда оно принимает возрождающее Божье слово».

Воскресение, отметил Папа, и сегодня входит в мир через реальные проявления братства, через новые жесты солидарности. Славословие Magnificat укрепляет в надежде смиренных, голодных, тех, кто живёт духом евангельских Заповедей блаженства. Эти люди уже видят исполнение Божьих обетований; их духовный опыт должен царить в каждой христианской общине, ибо «ибо у Бога не останется бессильным никакое слово».

Но там, где вера ослабевает из-за самодовольства и излишнего комфорта, приходит смерть в виде уныния, лени сердца, жалоб, страха и ностальгии; люди пренебрегают бедными. Церковь омолаживается через Magnificat бедных и гонимых, через миротворцев и строителей мостов в мире, полном разломов. «Многие из них – женщины, как пожилая Елисавета и молодая Мария: женщины пасхальные, апостолы воскресения, – подчеркнул Папа. – Да поможет нам их свидетельство обратиться к Богу!».

Св. Месса в Папском приходе св. Фомы Виллановского (Кастель Гандольфо, 15 августа 2025 г.) (@Vatican Media)

Выбирая жизнь, мы в вознесённой на Небо Марии видим собственную участь: воскресение Иисуса вовсе не единичное событие. Каждый из нас во Христе может победить смерть. Несомненно, речь идёт об исключительном благодатном деянии Бога, но оно требует и нашей свободы, и смелости, и доверия. «Сотворил Мне величие Сильный» – этот радостный опыт, по словам Льва XIV, доступен каждому и способен вдохновить на свидетельство с «новой песнью».

В конце проповеди Святейший Отец обратился к верующим с призывом: «Не бойтесь выбирать жизнь!». Такое решение может показаться опасным или неразумным, ведь всегда находятся голоса, шепчущие: «Оставь, подумай о себе»; но это голоса смерти. «Мы же – ученики Христа. – напомнил Папа. – Именно Его любовь движет нами сегодня, наши тела и души. Как отдельные люди и как Церковь, мы больше не живём для самих себя. Именно это и только это распространяет жизнь и позволяет ей торжествовать. Наша победа над смертью начинается уже сейчас».