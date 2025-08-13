Папа Лев XIV: молитесь Деве Марии и следуйте её примеру

В конце общей аудиенции 13 августа Папа Лев XIV обратился с приветственным словом к тысячам паломников, заполнившим ватиканский Зал Павла VI.

Оксана Тыниченко – Град Ватикан

Епископ Рима особенно отметил присутствие участников Генерального капитула монашеского Института Дочерей Святого Креста, паломников из разных областей Италии, а также больных и молодожёнов. Каждому он выразил духовную поддержку, призвав укреплять целостность и чистоту веры и жизни.

Святейший Отец напомнил новым поколениям о важности стремления к духовной зрелости и активному участию в церковной общине. В преддверии праздника Успения Пресвятой Богородицы он призвал верующих следовать примеру Матери Христа, укреплять духовную близость с Богом, проявлять заботу о ближних и внимательность к нуждам окружающих. Папа также подчеркнул важность постоянной молитвы, особенно в эти дни, когда Церковь готовится к успенским праздникам.

В конце аудиенции Папа преподал всем апостольское благословение, а затем направился в базилику Святого Петра: там он приветствовал паломников, которые не смогли попасть в Зал Павла VI и следили за встречей по большим экранам. Такие же экраны были установлены и на площади Святого Петра.

По сообщению Зала печати Святейшего Престола, вечером того же дня Лев XIV отправится в Кастель Гандольфо, чтобы провести второй период отдыха в личной резиденции Апостольского дворца на вилле Барберини. В пятницу 15 августа, в праздник Успения Пресвятой Девы Марии, он совершит утреннюю Мессу в Папском приходе Св. Фомы Виллановского, а в полдень возглавит богородичную молитву «Ангел Господень» у входа в Папский дворец на площади Свободы.

Утром 17 августа Епископ Рима возглавит Святую Мессу в 9 часов 30 минут в святилище Санта-Мария-делла-Ротонда в окружении подопечных и сотрудников епархиального фонда «Каритас». В полдень, вернувшись в Кастель Гандольфо, он вознесёт вместе с паломниками и жителями городка молитву «Ангел Господень» на площади Свободы, а затем разделит трапезу с нуждающимися в экодеревне Laudato si’ – образовательном центре на территории Папских вилл.

Возвращение в Ватикан запланировано на вторник 19 августа, отмечается в коммюнике пресс-службы Святейшего Престола.