Папа Лев XIV: лишь Христос утоляет жажду счастья

Вечером 2 августа Папа Лев XIV возглавил на поле Тор Вергата молитвенное бдение – одно из важнейших событий Юбилея молодёжи. Здесь собрались сотни тысяч юных католиков со всего мира – на том же месте, где 25 лет назад св. Иоанн Павел II встречался с молодыми участниками Юбилея 2000 года.

Виктор Владимиров – Град Ватикан

После приветствия на папамобиле Папа поднялся к алтарю и ответил на вопросы молодёжи. Первый был о подлинных отношениях дружбы и любви в эпоху соцсетей. Святейший Отец отметил, что человек рождается и растёт в отношениях, но подлинные связи возможны лишь во Христе. Он процитировал Августина: «Никакая дружба не является верной, если она не во Христе», а по-настоящему любит своего друга тот, кто в нём любит Бога. Дружба с Христом, на которой зиждется вера, – это наша путеводная звезда.

Второй вопрос касался принципа принятия решений, которому мешает страх перед будущим. Папа назвал выбор фундаментальным актом, который всегда напрямую связан с тем, кем человек хочет стать. Нужно учиться зрелым решениям через жизненные испытания, практикуя отказ от чего-то и всегда помня, что мы сами были избраны. В основе жизни находится любовь Бога, явленная во Христе: именно она дарит свободу и смелость для радикальных шагов. Папа привёл слова св. Иоанна Павла II, произнесённые в этом же месте 25 лет назад: «Мечтая о счастье, вы ищете Иисуса». Такие решения, как брак, священство и монашеская жизнь, становятся знаками безусловного дара себя, источником подлинной свободы и радости.

Папа Лев XIV среди молодых участников молитвенного бдения на поле Тор Вергата (Рим, 2 августа 2025 г.) (@Vatican Media)

«Эти решения придают смысл нашей жизни, уподобляя её совершенной Любви, которая сотворила её и избавила от любого зла, даже от смерти, – подчеркнул Святейший Отец. – Я говорю об этом, вспоминая двух девушек: двадцатилетнюю испанку Марию и восемнадцатилетнюю египтянку Паскаль. Обе они решили приехать в Рим на Юбилей молодёжи, но в эти дни их настигла смерть. Давайте вместе помолимся за них, паломниц надежды; помолимся за их родных, друзей и общины. Да примет их воскресший Иисус в покой и радость Своего Царства. Помолимся также за испанского юношу Игнасио Гонсалвеса, который был госпитализирован в больницу “Бамбино Джезу”».

Папа Лев XIV приветствует участников молитвенного бдения на поле Тор Вергата (Рим, 2 августа 2025 г.) (@Vatican Media)

Третий вопрос относился к поиску Божьего присутствия, добра, ценности тишины; в нём звучало стремление к глубокой внутренней жизни, несмотря на стереотипы о легкомыслии нового поколения. Епископ Рима напомнил о словах Папы Франциска: «В сердце каждого человека заключена надежда как ожидание добра». Но для распознания этого добра нужен Друг, Который всегда сопровождает нашу совесть, – Иисус. Путь к встрече с Ним, пояснил Лев XIV, проходит через внимание к Его слову, служение бедным, поиск справедливости, Евхаристическое поклонение и ежедневные решения в Его стиле и духе. Наш мир очень нуждается в миссионерах Евангелия, свидетелях мира и надежды.

Молитвенное бдение на поле Тор Вергата (Рим, 2 августа 2025 г.) (@Vatican Media)

Святейший Отец пожелал паломникам пребывать в вере с радостью и дерзновением и в завершение встречи вознёс молитву, вверяя её молодёжи:

«Благодарю, Иисусе, что Ты пришёл к нам. Хочу пребывать среди друзей Твоих и в объятии с Тобой становиться спутником для всех, кого я встречу. Соделай, Господи, дабы, встречаясь со мной, люди встречали Тебя, даже через мои слабости и несовершенства».