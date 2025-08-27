Святейший Отец: даже во мраке любовь остаётся свободной

На общей аудиенции 20 августа в Зале Павла VI Папа Лев XIV обратился к паломникам с катехизическим наставлением о Гефсиманской ночи и аресте Иисуса, – драматических событиях, говорящих о свободе любви, которая всегда сильнее страха и несправедливости.

Виктор Владимиров – Град Ватикан

По словам Святейшего Отца, евангелист Иоанн изображает Христа не как испуганного беглеца, а как человека, который выходит навстречу врагам. «Иисус, зная всё, что с Ним будет, вышел и сказал им: “Кого ищете?”» (Ин 18,4). Это вовсе не жест бессилия, но деяние зрелой любви, которая не страшится отвержения. Христос не схвачен – Он отдаёт Себя Сам, подчеркнул Папа и остановился на словах Спасителя: «Это Я». В них звучит библейское имя Бога, «Я есмь». Здесь открывается тайна: присутствие Бога являет себя именно там, где человек переживает страх, одиночество и несправедливость. Таким образом даже посреди тьмы сияет неугасимый свет. Дела и слова Христа свидетельствуют о том, что христианская надежда не бегство, а сознательное решение. Она рождается из молитвы – не об избавлении от страданий, но о даровании силы «перебывать в любви», подчеркнул Епископ Рима: никто не может отнять жизнь, которую отдают совершенно свободно.

Общая аудиенция в Зале Павла VI (Ватикан, 27 августа 2025 г.) (@Vatican Media)

Когда Иисус говорит: «Если Меня ищете, оставьте их, пусть идут» (Ин 18,8), – Его заботит не собственная жестокая участь, а свобода учеников. По словам Папы, именно это делает жертву Господа подлинным деянием любви: Христос позволяет заключить Себя в оковы, чтобы освободить друзей. Вся земная жизнь Иисуса была подготовкой к этому часу. Спаситель знает: потерять жизнь ради любви – не поражение, а зерно новой плодовитости, которое, упав в землю, умирает и приносит плод. И всё же Евангелие не скрывает: Христос испытывает смятение перед лицом смерти. Однако именно уверенность в том, что жизнь, отданная за других, обязательно возвратится, делает Его путь источником надежды. «Истинная надежда, – подчеркнул Папа, – не в том, чтобы избежать боли, а чтобы верить: в сердце самых тяжёлых страданий сокрыто зерно новой жизни».

Общая аудиенция в Зале Павла VI (Ватикан, 27 августа 2025 г.) (@Vatican Media)

Лев XIV обратил внимание и на загадочный эпизод у св. Марка: в момент ареста Иисуса один юноша бежит прочь, бросив свою одежду (см. Мк 14,51). Это образ тех, кто остаётся беззащитным и растерянным в трудный час. Но в конце Евангелия именно юноша возвещает воскресение женщинам – уже в белой одежде. В этом, отметил Папа, заключено обетование: даже слабость и падения не мешают Богу вновь поднять человека и вернуть ему силу идти за Христом.

«Будем учимся вверять себя благой воле Небесного Отца, – призвал в конце наставления Епископ Рима. – В жизни не нужно держать всё под контролем. Достаточно каждый день свободно выбирать любовь. Это и есть надежда: знать, что даже во мраке испытаний любовь Божья поддерживает нас и взращивает плод вечной жизни».