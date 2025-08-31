Папа Лев XIV: голос оружия в Украине должен замолчать

В полдень 31 августа, после воскресной молитвы «Ангел Господень», Папа Римский сосредоточил внимание на самых насущных проблемах современности, призвав к миру, состраданию и ответственности. В частности, он затронул тему войны в Украине, насилия в США, трагедии мигрантов и важности заботы о планете.

София Халходжаева

Святейший Отец выразил глубокую скорбь по поводу продолжающейся войны в Украине, которая «продолжает сеять смерть и разрушения». С болью в сердце он отметил недавние бомбардировки Киева и других городов, приведшие к многочисленным жертвам. Папа вновь выразил духовную близость к украинскому народу и пострадавшим семьям.

«Голос оружия обязан умолкнуть, а голос братства и справедливости возвыситься!»

Папа призвал ответственных лиц отказаться от логики войны и «вступить на путь переговоров и мира», с поддержкой международного сообщества. По его словам, все верующие не должны поддаваться равнодушию, а проявлять сострадание через молитву и конкретные дела милосердия.

Лев XIV вознёс молитву о жертвах трагической стрельбы, произошедшей во время Мессы в штате Миннесота (США). Молитва Епископа Рима охватывает «всех детей, которые ежедневно гибнут или получают ранения в результате насилия по всему миру». Святейший Отец вознёс молитву, дабы Господь остановил «пандемию оружия, большого и малого», заразившего наш мир. Папа завершил эту часть обращения словами из Книги пророка Исаии: «Перекуют мечи свои на орала, и копья свои – на серпы» (Ис 2,4), подчеркивая, что это пророчество должно быть воплощено в жизнь.

Со скорбью Папа упомянул о трагедии у берегов Мавритании, где в результате крушения судна погибли более пятидесяти мигрантов, пытавшихся добраться до Канарских островов. К сожалению, подобные трагедии «повторяются каждый день во всём мире», подчеркнул Святейший Отец и призвал к воплощению в жизнь слов Спасителя: «Я был странником, и вы приняли Меня» (Мф 25,35).

В конце обращения Папа напомнил, что 1 сентября отмечается Всемирный день молитвы о заботе о творении на тему «Семена мира и надежды». Этот день, учреждённый десять лет назад его предшественником Папой Франциском «в синтонии» с Вселенским Патриархом Варфоломеем I, сегодня стал как никогда важным и актуальным. Святейший Отец призвал всех христиан объединиться в молитве и продлить «Время творения» до 4 октября. Он напомнил о «Гимне творению» св. Франциска Ассизского, написанном 800 лет назад, и призвал верующих восхвалять Бога, стараясь не разрушать Его дар, а заботиться об общем доме.