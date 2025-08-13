Папа: Иисус любит Своих друзей, несмотря на их слабости

В среду 13 августа Папа Лев XIV продолжил цикл катехизических размышлений о последних днях земной жизни Иисуса, обратившись к тысячам паломников в Зале Павла VI.

Виктор Владимиров – Град Ватикан

Читайте также 13/08/2025 Папа Лев XIV: молитесь Деве Марии и следуйте её примеру В конце общей аудиенции 13 августа Папа Лев XIV обратился с приветственным словом к тысячам паломников, заполнившим ватиканский Зал Павла VI.

Святейший Отец остановился на драматическом и сокровенном эпизоде Тайной вечери, когда Христос произносит: «Истинно говорю вам: один из вас, ядущий со Мною, предаст Меня» (Мк 14,18). Эти слова, подчеркнул Папа, сказаны не для осуждения, а потому что подлинная любовь неотделима от истины. Там, где ещё недавно царила радость заботливо подготовленной пасхальной трапезы, внезапно воцарилась тишина, полная боли и сомнений – тишина, знакомая каждому, кто пережил измену со стороны любимого человека.

Епископ Рима отметил, что Христос не возвышает голоса, не обвиняет и даже не называет конкретного имени. Он говорит так, чтобы каждый мог спросить самого себя. Апостолы, один за другим, задаются вопросом: «Не я ли?» (Мк 14,19). Этот вопрос – не является проявлением невиновности, а признанием собственной уязвимости, острое осознание того, что, даже искренне любя другого, мы можем причинить ему боль.

Именно из такой честности проистекает путь к спасению, подчеркнул Епископ Рима. Христос открывает правду, чтобы спасти, а не унизить. Спасение начинается с объективного признания: мы вовлечены в его историю и горячо любимы Господом, даже если способны на зло. Однако зло никогда не имеет за собой последнего слова. Как пояснил Папа, Евангелие учит не закрывать глаза на зло, а побуждает всегда начинать заново.

Папа Лев XIV на общей аудиенции в Зале Павла VI (Ватикан, 13 августа 2025 г.) (@Vatican Media)

Реакция учеников – не гнев, а искренняя печаль, которая становится благоприятным пространством для духовного обращения. Христос произносит жёсткие слова: «Горе тому человеку, которым Сын Человеческий предаётся; лучше было бы тому человеку не родиться» (Мк 14, 21). Но Его фраза – вовсе не проклятие, а плач сострадания; в ней звучит досадное «увы», искреннее сожаление.

Бог не мстит, подчеркнул Папа. Господь скорбит, видя, как человек, отвергая Его любовь, по своей воле лишает себя смысла жизни и радости спасения. Но даже в самой густой тьме свет не гаснет: признание собственной слабости и принятие боли Христа открывают путь к милосердию. Более того, Христос не ужасается нашей немощи: Он остаётся за одним столом с тем, кто готов Его предать, и продолжает преломлять хлеб. В этом – сила молчаливой верности Бога: Он не покидает трапезы любви.

Паломники в Зале Павла VI (Ватикан, 13 августа 2025 г.) (@Vatican Media)

«Возлюбленные братья и сёстры, сегодня мы тоже можем искренне спросить самих себя: “Не я ли?” – но не для самобичевания, а чтобы открыть в своём сердце место для истины. С этого и начинается путь к спасению: с осознания того, что мы способны разрушить доверие к Богу, но также в силах восстановить его, сберечь и приумножить», – подчеркнул Святейший Отец.

«В этом и заключается наша надежда: знать, что даже если мы можем потерпеть неудачу, Бог никогда не подведёт. Даже если мы способны на предательство, Его любовь к нам не иссякнет. Если же мы позволим этой любви – смиренной, израненной, но всегда верной – достичь нас, мы действительно сможем возродиться. И тогда мы будем жить не как предатели, а как дети, непрестанно согреваемые любовью».