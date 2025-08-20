Папа: даже посреди тьмы никогда не поздно любить и прощать

Утром 20 августа в Зале Павла VI Святейший Отец обратился к тысячам паломников со всего мира с катехизическим наставлением, посвящённым тайне прощения и любви Христовой, которая целиком раскрывается именно в час предательства.

Виктор Владимиров – Град Ватикан

Святейший Отец привёл евангельский эпизод Тайной вечери, когда Иисус протянул хлеб тому, кто готовился предать Его. Этот жест, по словам Папы, – не только знак дружеской трапезы, а «последняя попытка любви не сдаться». Евангелист Иоанн описывает это так: «Иисус… возлюбил Своих сущих в мире, до конца возлюбил их» (Ин 13,1).

Любовь Христа, отметил Лев XIV, не останавливается ни перед отказом, ни перед неблагодарностью. Господь знает, что наступает час страдания, и свободно принимает его. Вместо обвинений и самозащиты Христос продолжает любить: омывает ноги, преломляет хлеб и подаёт ученику. «Это тот, кому Я, обмакнув кусок хлеба, подам» (Ин 13,26). По словам Святейшего Отца, этот смиренный жест свидетельствует, что подлинное прощение не ждёт раскаяния, а выходит навстречу первым, предлагая себя в качестве дара. Даже если свобода человека уходит во тьму, её может коснуться свет кроткой любви.

Иуда не понял, «и после сего куска вошёл в него сатана» (Ин 13,27). Так зло раскрывается именно тогда, когда любовь проявляет себя в беззащитной, уязвимой красоте. Но в этом и кроется тайна нашего спасения: Бог делает всё, даже самое невозможное, чтобы достучаться до сердца человека, причём даже тогда, когда Его отвергают. Прощение не означает забыть или умалить боль; в нём раскрывается сила надежды, отметил Папа. Прощение лишает зло последнего слова, и к этой тайне призван каждый христианин: нельзя позволить обиде, злобе, ненависти строить будущее.

Общая аудиенция в Зале Павла VI (Ватикан, 25 июня 2025 г.) (@Vatican Media)

Когда Иуда вышел, «была ночь» (Ин 13,30), но сразу же Христос восклицает: «Ныне прославился Сын Человеческий» (Ин 13,31). Ночь остаётся, но свет уже вспыхнул: верность любви Христа сильнее ненависти. Лев XIV призвал просить у Бога дар прощения особенно тогда, когда мы чувствуем себя оставленными, преданными, разочарованными. В такие часы мы склонны замыкаться и отвечать ударом на удар. Но Христос открывает иной путь – любить и даже протягивать хлеб тому, кто отворачивается. Любить – значит оставить другого свободным, даже свободным предать, не переставая верить, что и эта свобода в силах вернуть и свет, и добро.

Лев XIV завершил наставление напоминанием, что прощение, даже если его не принимают, никогда не бывает напрасным. Оно освобождает того, кто прощает: снимает с него груз обиды, возвращает мир душе, делает человека самим собой.

Жест, с которым Иисус протянул хлеб предателю, остаётся для христиан исключительным знаком надежды: любое предательство может стать местом спасения, если в нём открывается простор для любви, которая не даёт злу погасить в нас то, что самое настоящее – способность любить.