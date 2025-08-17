Поиск

Папа: будем оставаться верными истине в любви

Перед чтением молитвы Angelus в воскресенье 17 августа Святейший Отец обратился к верным, собравшимся в Кастель Гандольфо на площади Свободы у входа в Папскую резиденцию.

София Халходжаева  

Епископ Рима размышлял над фрагментом из Евангелия от Луки (12,49-53), в котором Иисус, используя сильные образы и с большой откровенностью, говорит ученикам, что Его миссия, а также миссия тех, кто следует за Ним, вовсе не усыпана розами, а является «знаком пререкания» (см. Лк 2,34).

Этими словами Господь, пояснил Папа, предвосхищает то, с чем Ему предстоит столкнуться в Иерусалиме: с ожесточённым сопротивлением, арестом, поруганием и избиениями, и в конце концов с распятием. Именно там, в Иерусалиме, Его послание любви и справедливости будет отвергнуто, а старейшины народа свирепо отреагируют на Его проповедь. В связи с этим Папа напомнил, что многие из общин, к которым евангелист Лука обращался в своих писаниях, переживали подобный опыт. Они были, как говорит Книга Деяний апостольских, мирными общинами, которые, несмотря на свои недостатки, стремились во всем жить заповедью любви своего Учителя (см. Деян 4,32-33). И всё же они подвергались жестоким гонениям.

Всё это напоминает, что добро не всегда находит положительный отклик, отметил Святейший Отец: оно раздражает тех, кто его не принимает, и творящие добро в итоге сталкиваются с жёстким противостоянием, вплоть до принуждения и насилия: действовать в истине обходится дорого, ибо в мире всегда есть те, кто выбирает ложь, а дьявол, пользуясь этим, часто пытается помешать действиям добрых людей.

Однако Иисус призывает нас, с Его помощью, не сдаваться и не приспосабливаться к этому образу мыслей, а продолжать действовать на благо даже тех, кто причиняет страдания, подчеркнул Святейший Отец: Господь «призывает нас не отвечать на насилие местью, а оставаться верными истине в любви. Мученики свидетельствуют об этом, проливая кровь за веру, но и мы, в разных обстоятельствах и разными способами, можем им подражать».

Angelus у Папской резиденции в Кастель Гандольфо (17 августа 2025 г.)
Angelus у Папской резиденции в Кастель Гандольфо (17 августа 2025 г.)   (@Vatican Media)

Высокую цену за стремление оставаться верными истине в любви приходится платить и хорошему родителю, если он хочет правильно воспитать детей, и учителю, который хочет правильно формировать учеников, и монаху, и политику, которые ставят перед собой цель честно выполнять свою миссию, – то есть, каждому, кто стремится добросовестно исполнять свои обязанности, согласно учению Евангелия. «Хочу, чтобы вы были угодны не людям, но Богу», писал святитель Игнатий Антиохийский в послании к римлянам и добавлял: «Для меня лучше умереть во Христе Иисусе, нежели царствовать до краёв земли», напомнил Папа.

Завершая слово, Лев XIV призвал верных вместе воззвать к Пресвятой Деве, Царице мучеников, дабы она «помогла нам быть в любых обстоятельствах верными и дерзновенными свидетелями её Сына и поддерживать братьев и сестёр, которые сегодня страдают за веру».

Angelus у Папской резиденции в Кастель Гандольфо (17 августа 2025 г.)
Angelus у Папской резиденции в Кастель Гандольфо (17 августа 2025 г.)   (@Vatican Media)
17 августа 2025, 12:13

Angelus - это молитва, возносимая три раза в день в память об извечной тайне Боговоплощения: в 6 часов утра, в полдень и вечером около 18 часов, когда начинают звонить церковные колокола. Название «Angelus» происходит от первого стиха «Angelus Domini nuntiavit Mariae». Молитва состоит из трёх небольших текстов, посвящённых воплощению Иисуса Христа. Они чередуются с тремя «Радуйся, Мария». В полдень по воскресеньям и торжествам Папа Римский читает «Angelus» на площади Святого Петра, предваряя молитву краткой речью, вдохновлённой литургическими чтениями дня, и заканчивая её приветствием паломников.

От Пасхи до Пятидесятницы вместо «Angelus» читается «Regina Coeli» («Царица Небесная») - молитвенное воспоминание воскресения Иисуса Христа. В конце молитвы трижды произносится «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу».

Помолимся вместе с Папой Римским

Angelus

Angelus Dómini nuntiávit Mariæ.
Et concépit de Spíritu Sancto.
Ave Maria...

Ecce ancílla Dómini.
Fiat mihi secúndum verbum tuum.
Ave Maria...

Et Verbum caro factum est.
Et habitávit in nobis.
Ave Maria...

Ora pro nobis, sancta Dei génetrix.
Ut digni efficiámur promissiónibus Christi.

Orémus.
Grátiam tuam, quǽsumus, Dómine,
méntibus nostris infunde;
ut qui, Ángelo nuntiánte, Christi Fílii tui incarnatiónem cognóvimus, per passiónem eius et crucem, ad resurrectiónis glóriam perducámur. Per eúndem Christum Dóminum nostrum.

Amen.

Gloria Patri... (ter)
Requiem aeternam...

Benedictio Apostolica seu Papalis

Dominus vobiscum.Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Benedicat vos omnipotens Deus,
Pa ter, et Fi lius, et Spiritus Sanctus.

Amen.

Angelus («Ангел Господень»)

Ангел Господень возвестил Марии,

И Она зачала от Духа Святого.

Радуйся, Мария…

Се, Раба Господня;

Да будет Мне по слову Твоему.

Радуйся, Мария…

И Слово стало Плотью,

И обитало с нами.

Радуйся, Мария…

Молись о нас, Пресвятая Богородица.

Да удостоимся исполнения Христовых обещаний.

Помолимся.

Просим Тебя, Господи: наполни наши души Твоей благодатью, дабы мы, познав через ангельское приветствие воплощение Христа, Сына Твоего, Его страданием и крестом достигли славы воскресения. Через Христа, Господа нашего.

Аминь.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу... (3 раза)

Вечный покой даруй усопшим, Господи…

Апостольское, или Папское, благословение

Господь с вами. И со духом твоим.

Да будет имя Господне благословенно.

Отныне и вовек.

Помощь наша в имени Господа,

сотворившего небо и землю.

Да благословит вас Всемогущий Бог - Отец, и Сын, и Дух Святой.

Аминь.