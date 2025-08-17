Папа: будем оставаться верными истине в любви

Перед чтением молитвы Angelus в воскресенье 17 августа Святейший Отец обратился к верным, собравшимся в Кастель Гандольфо на площади Свободы у входа в Папскую резиденцию.

София Халходжаева

Епископ Рима размышлял над фрагментом из Евангелия от Луки (12,49-53), в котором Иисус, используя сильные образы и с большой откровенностью, говорит ученикам, что Его миссия, а также миссия тех, кто следует за Ним, вовсе не усыпана розами, а является «знаком пререкания» (см. Лк 2,34).

Этими словами Господь, пояснил Папа, предвосхищает то, с чем Ему предстоит столкнуться в Иерусалиме: с ожесточённым сопротивлением, арестом, поруганием и избиениями, и в конце концов с распятием. Именно там, в Иерусалиме, Его послание любви и справедливости будет отвергнуто, а старейшины народа свирепо отреагируют на Его проповедь. В связи с этим Папа напомнил, что многие из общин, к которым евангелист Лука обращался в своих писаниях, переживали подобный опыт. Они были, как говорит Книга Деяний апостольских, мирными общинами, которые, несмотря на свои недостатки, стремились во всем жить заповедью любви своего Учителя (см. Деян 4,32-33). И всё же они подвергались жестоким гонениям.

Всё это напоминает, что добро не всегда находит положительный отклик, отметил Святейший Отец: оно раздражает тех, кто его не принимает, и творящие добро в итоге сталкиваются с жёстким противостоянием, вплоть до принуждения и насилия: действовать в истине обходится дорого, ибо в мире всегда есть те, кто выбирает ложь, а дьявол, пользуясь этим, часто пытается помешать действиям добрых людей.

Однако Иисус призывает нас, с Его помощью, не сдаваться и не приспосабливаться к этому образу мыслей, а продолжать действовать на благо даже тех, кто причиняет страдания, подчеркнул Святейший Отец: Господь «призывает нас не отвечать на насилие местью, а оставаться верными истине в любви. Мученики свидетельствуют об этом, проливая кровь за веру, но и мы, в разных обстоятельствах и разными способами, можем им подражать».

Angelus у Папской резиденции в Кастель Гандольфо (17 августа 2025 г.) (@Vatican Media)

Высокую цену за стремление оставаться верными истине в любви приходится платить и хорошему родителю, если он хочет правильно воспитать детей, и учителю, который хочет правильно формировать учеников, и монаху, и политику, которые ставят перед собой цель честно выполнять свою миссию, – то есть, каждому, кто стремится добросовестно исполнять свои обязанности, согласно учению Евангелия. «Хочу, чтобы вы были угодны не людям, но Богу», писал святитель Игнатий Антиохийский в послании к римлянам и добавлял: «Для меня лучше умереть во Христе Иисусе, нежели царствовать до краёв земли», напомнил Папа.

Завершая слово, Лев XIV призвал верных вместе воззвать к Пресвятой Деве, Царице мучеников, дабы она «помогла нам быть в любых обстоятельствах верными и дерзновенными свидетелями её Сына и поддерживать братьев и сестёр, которые сегодня страдают за веру».