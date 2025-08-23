Папа: сегодня семья как никогда нуждается в поддержке

Папа Лев XIV принял на аудиенции участниц Генеральных капитулов четырех монашеских конгрегаций, объединенных духовностью Святого Семейства. Это Дочери-миссионерки Святого Семейства из Назарета, институт «Дочери Назарета», Сестры-апостолы Святого Семейства и Сестры милосердия Святой Марии.

Ольга Сакун - Град Ватикан

Обращаясь к монахиням, Святейший Отец напомнил, что Генеральный капитул – это всегда особое время благодати и дар для всей Церкви, и оно усиливается тем, что сейчас мы переживаем Юбилейный год, посвященный надежде.

«У ваших институтов различные истоки, - сказал, в частности, Папа, - и они связаны с жизнью Божьих людей, которые мужественно ответили “да” на призвание». Основатели этих конгрегаций вдохновлялись различными великими школами духовности, в частности, францисканской и салезианской.

«Но есть одна черта, которая объединяет многих из вас: желание осуществлять и передавать братьям и сестрам ценности Святого Семейства из Назарета, очага молитвы, кузницы любви и образца святости».

Папа Лев XIV сослался на своего предшественника Павла VI: обращаясь к верным во время поездки по Святой Земле в базилике Благовещения, он выразил надежду, что взгляд на Иисуса, Марию и Иосифа позволит верным все глубже постигать важность семьи, ее единение в любви, ее простую и скромную красоту, ее священный и неприкосновенный характер, ее мягкую педагогику и ее естественную и незаменимую роль в обществе.

«Сегодня также есть острая необходимость во всем этом. Семья в наши дни как никогда нуждается в поддержке, продвижении, в поощрении: молитвой, примером и общественной заботой, готовой поспешить на помощь в ее нуждах».

В этом контексте Святейший Отец призвал монахинь размышлять в особенности над тем, что их институты сделали в пользу семьи на протяжении истории, и обновить это обязательство.