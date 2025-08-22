«От конфликта к общению». Папа участникам Экуменической недели
Оксана Тыниченко – Град Ватикан
Святейший Отец напоминает о Первом Вселенском соборе 325 года, который стал символом единства в разнообразии и свидетельством того, что общая вера способна преодолевать разделения и укреплять христианскую общину.
По словам Льва XIV, конференция 1925 года, организованная архиепископом Лютеранской Церкви Натаном Зёдербломом, продолжила эту традицию. Тогда на встрече собрались около 600 лидеров православных, англиканских и протестантских Церквей. Основной идеей стало объединение усилий не в теологических спорах, а в практическом служении миру, справедливости и человеческому достоинству. Хотя Католическая Церковь тогда не участвовала в конференции, сегодня она выступает полноправным партнёром на пути к единству, отмечает Папа.
Святейший Отец также подчёркивает роль Второго Ватиканского собора, который официально утвердил экуменический диалог как путь к братской дружбе и общему служению. В документе Unitatis redintegratio отмечается, что единство, которого Христос желает для Своей Церкви, должно быть видимым и проявляться через богословский диалог, общую молитву там, где это возможно, и согласованный ответ на боль и вызовы современного мира.
Тематика Экуменической недели 2025 года — «Время для Божьего мира» — не могла быть более своевременной, пишет Папа. По его словам, современный мир несёт на себе печать конфликтов, социального неравенства и экологических проблем. В этих условиях христиане призваны быть «созидателями примирения»: смело противостоять разделениям, отвечать на равнодушие состраданием и нести исцеление и облегчение там, где есть боль.
Папа вспоминает важные шаги в экуменическом диалоге последних десятилетий: визит Иоанна Павла II в Швецию в 1989 году и совместную молитву и покаяние Папы Франциска и лютеранских лидеров в Лунде в 2016 году. Эти события демонстрируют движение «от конфликта к общению» и укрепляют совместные усилия христиан во имя мира, справедливости и блага всех.
В конце послания Лев XIV подчёркивает, что участие Католической Церкви в этом событии символизирует её готовность идти вместе с другими христианами путём молитвы, примирения и заботы о мире и справедливости.
Епископ Рима желает участникам встречи, чтобы Святой Дух, который вдохновил Никейский собор и продолжает вести всех нас, помог им укрепить дружбу и вновь пробудил надежду на единство, которого желает Господь.