«От конфликта к общению». Папа участникам Экуменической недели

С 18 по 24 августа в Стокгольме проходит Экуменическая неделя, приуроченная к 100-летию Всемирной христианской конференции по вопросам жизни и труда 1925 года. В связи с этим событием Папа Лев XIV направил участникам недели послание, в котором подчёркивает важность единства христиан и призывает к совместным усилиям ради мира и справедливости.

Оксана Тыниченко – Град Ватикан

Святейший Отец напоминает о Первом Вселенском соборе 325 года, который стал символом единства в разнообразии и свидетельством того, что общая вера способна преодолевать разделения и укреплять христианскую общину.

По словам Льва XIV, конференция 1925 года, организованная архиепископом Лютеранской Церкви Натаном Зёдербломом, продолжила эту традицию. Тогда на встрече собрались около 600 лидеров православных, англиканских и протестантских Церквей. Основной идеей стало объединение усилий не в теологических спорах, а в практическом служении миру, справедливости и человеческому достоинству. Хотя Католическая Церковь тогда не участвовала в конференции, сегодня она выступает полноправным партнёром на пути к единству, отмечает Папа.

Святейший Отец также подчёркивает роль Второго Ватиканского собора, который официально утвердил экуменический диалог как путь к братской дружбе и общему служению. В документе Unitatis redintegratio отмечается, что единство, которого Христос желает для Своей Церкви, должно быть видимым и проявляться через богословский диалог, общую молитву там, где это возможно, и согласованный ответ на боль и вызовы современного мира.

Тематика Экуменической недели 2025 года — «Время для Божьего мира» — не могла быть более своевременной, пишет Папа. По его словам, современный мир несёт на себе печать конфликтов, социального неравенства и экологических проблем. В этих условиях христиане призваны быть «созидателями примирения»: смело противостоять разделениям, отвечать на равнодушие состраданием и нести исцеление и облегчение там, где есть боль.

Папа вспоминает важные шаги в экуменическом диалоге последних десятилетий: визит Иоанна Павла II в Швецию в 1989 году и совместную молитву и покаяние Папы Франциска и лютеранских лидеров в Лунде в 2016 году. Эти события демонстрируют движение «от конфликта к общению» и укрепляют совместные усилия христиан во имя мира, справедливости и блага всех.

В конце послания Лев XIV подчёркивает, что участие Католической Церкви в этом событии символизирует её готовность идти вместе с другими христианами путём молитвы, примирения и заботы о мире и справедливости.

Епископ Рима желает участникам встречи, чтобы Святой Дух, который вдохновил Никейский собор и продолжает вести всех нас, помог им укрепить дружбу и вновь пробудил надежду на единство, которого желает Господь.