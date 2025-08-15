Мария – наша надежда, которая не разочаровывает

В полдень 15 августа, а праздник Успения Пресвятой Девы Марии, Папа Лев XIV возглавил чтение молитвы «Ангел Господень» вместе с верными, собравшимися в Кастель Гандольфо у входа в Папскую резиденцию на площади Свободы.

София Халходжаева

Перед чтением богородичной молитвы Святейший Отец обратился к присутствующим:

«Дорогие братья и сёстры, с праздником! Отцы Второго Ватиканского собора оставили нам чудесный текст о Деве Марии, который я хотел бы перечитать с вами сегодня, когда мы празднуем торжество её Успения в небесную славу. В конце документа о Церкви собор говорит так: “Матерь Иисуса, которая на небе, где она уже прославлена телом и душой, представляет собой образ и начало той Церкви, которая должна достичь полноты в будущем веке, так и на земле она сияет перед странствующим Народом Божиим как знак верной надежды и утешения, до тех пор, пока не придёт День Господень” (Lumen Gentium 68).

Пречистая Дева, которую воскресший Христос вознёс с Собой в славу телом и душой, сияет как икона надежды для своих детей, странствующих в истории. Как не вспомнить строки Данте в последней песне “Рая”? В молитве, вложенной в уста святого Бернарда, которая начинается со слов “Дева Матерь, Дочь Твоя, Сын Твой” (XXXIII, 1), поэт восхваляет Марию, потому что здесь, среди нас, смертных, она – “надежды живой родник” (там же, 12), то есть живой, бьющий ключом источник надежды.

Паломники у Папской резиденции на площади Свободы в Кастель Гандольфо (15 августа 2025 г.) (ANSA)

Сёстры и братья, эта истина нашей веры идеально согласуется с темой Юбилея, который мы переживаем: “Паломники надежды”. Паломнику нужна цель, которая направляла бы его путь: прекрасная, притягательная цель, которая будет вести его шаги и воодушевлять, когда он устанет, которая всегда будет взгревать в его сердце желание и надежду. На пути существования этой целью является Бог, Бесконечная и Вечная Любовь, полнота жизни, мира, радости, всякого блага. Человеческое сердце притягивается этой красотой и не будет счастливо, пока не найдёт её; и, по сути, оно рискует не найти её, если заблудится посреди “тёмного леса” зла и греха.

Но вот благодать: Бог пришёл нам навстречу, принял нашу плоть, созданную из праха, и вознёс её с Собой, символически говоря, “на небо”, то есть к Богу. Это тайна Иисуса Христа, воплотившегося, умершего и воскресшего ради нашего спасения; и неотделима от Него также тайна Марии, женщины, от которой Сын Божий принял плоть, и Церкви, мистического Тела Христа. Это единая тайна любви, а значит, и свободы. Как Иисус сказал “да”, так и Мария, поверив слову Господа, ответила согласием. Вся её жизнь была паломничеством надежды вместе с её Сыном и Сыном Божьим, – паломничеством, которое через Крест и воскресение привело её на родину, в объятия Бога.

Поэтому, пока мы в пути – поодиночке, семьями, общинами, особенно когда сгущаются тучи и дорога становится неясной и трудной, – давайте поднимем взор, посмотрим на неё, нашу Матерь, и вновь обретём надежду, которая не разочаровывает (см. Рим 5,5)», – призвал в конце обращения к верующим Святейший Отец.