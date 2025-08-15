Поиск

ruрусский
Папа Римский

Мария – наша надежда, которая не разочаровывает

В полдень 15 августа, а праздник Успения Пресвятой Девы Марии, Папа Лев XIV возглавил чтение молитвы «Ангел Господень» вместе с верными, собравшимися в Кастель Гандольфо у входа в Папскую резиденцию на площади Свободы.

София Халходжаева  

Перед чтением богородичной молитвы Святейший Отец обратился к присутствующим:

«Дорогие братья и сёстры, с праздником! Отцы Второго Ватиканского собора оставили нам чудесный текст о Деве Марии, который я хотел бы перечитать с вами сегодня, когда мы празднуем торжество её Успения в небесную славу. В конце документа о Церкви собор говорит так: “Матерь Иисуса, которая на небе, где она уже прославлена телом и душой, представляет собой образ и начало той Церкви, которая должна достичь полноты в будущем веке, так и на земле она сияет перед странствующим Народом Божиим как знак верной надежды и утешения, до тех пор, пока не придёт День Господень” (Lumen Gentium 68).

Пречистая Дева, которую воскресший Христос вознёс с Собой в славу телом и душой, сияет как икона надежды для своих детей, странствующих в истории. Как не вспомнить строки Данте в последней песне “Рая”? В молитве, вложенной в уста святого Бернарда, которая начинается со слов “Дева Матерь, Дочь Твоя, Сын Твой” (XXXIII, 1), поэт восхваляет Марию, потому что здесь, среди нас, смертных, она – “надежды живой родник” (там же, 12), то есть живой, бьющий ключом источник надежды.

Паломники у Папской резиденции на площади Свободы в Кастель Гандольфо (15 августа 2025 г.)
Паломники у Папской резиденции на площади Свободы в Кастель Гандольфо (15 августа 2025 г.)   (ANSA)

Сёстры и братья, эта истина нашей веры идеально согласуется с темой Юбилея, который мы переживаем: “Паломники надежды”. Паломнику нужна цель, которая направляла бы его путь: прекрасная, притягательная цель, которая будет вести его шаги и воодушевлять, когда он устанет, которая всегда будет взгревать в его сердце желание и надежду. На пути существования этой целью является Бог, Бесконечная и Вечная Любовь, полнота жизни, мира, радости, всякого блага. Человеческое сердце притягивается этой красотой и не будет счастливо, пока не найдёт её; и, по сути, оно рискует не найти её, если заблудится посреди “тёмного леса” зла и греха.

Но вот благодать: Бог пришёл нам навстречу, принял нашу плоть, созданную из праха, и вознёс её с Собой, символически говоря, “на небо”, то есть к Богу. Это тайна Иисуса Христа, воплотившегося, умершего и воскресшего ради нашего спасения; и неотделима от Него также тайна Марии, женщины, от которой Сын Божий принял плоть, и Церкви, мистического Тела Христа. Это единая тайна любви, а значит, и свободы. Как Иисус сказал “да”, так и Мария, поверив слову Господа, ответила согласием. Вся её жизнь была паломничеством надежды вместе с её Сыном и Сыном Божьим, – паломничеством, которое через Крест и воскресение привело её на родину, в объятия Бога.

Поэтому, пока мы в пути – поодиночке, семьями, общинами, особенно когда сгущаются тучи и дорога становится неясной и трудной, – давайте поднимем взор, посмотрим на неё, нашу Матерь, и вновь обретём надежду, которая не разочаровывает (см. Рим 5,5)», – призвал в конце обращения к верующим Святейший Отец.

Папа Лев XIV на площади Свободы (Кастель Гандольфо, 15 августа 2025 г.)
Папа Лев XIV на площади Свободы (Кастель Гандольфо, 15 августа 2025 г.)   (ANSA)
15 августа 2025, 14:43

Angelus - это молитва, возносимая три раза в день в память об извечной тайне Боговоплощения: в 6 часов утра, в полдень и вечером около 18 часов, когда начинают звонить церковные колокола. Название «Angelus» происходит от первого стиха «Angelus Domini nuntiavit Mariae». Молитва состоит из трёх небольших текстов, посвящённых воплощению Иисуса Христа. Они чередуются с тремя «Радуйся, Мария». В полдень по воскресеньям и торжествам Папа Римский читает «Angelus» на площади Святого Петра, предваряя молитву краткой речью, вдохновлённой литургическими чтениями дня, и заканчивая её приветствием паломников.

От Пасхи до Пятидесятницы вместо «Angelus» читается «Regina Coeli» («Царица Небесная») - молитвенное воспоминание воскресения Иисуса Христа. В конце молитвы трижды произносится «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу».

Помолимся вместе с Папой Римским

Angelus

Angelus Dómini nuntiávit Mariæ.
Et concépit de Spíritu Sancto.
Ave Maria...

Ecce ancílla Dómini.
Fiat mihi secúndum verbum tuum.
Ave Maria...

Et Verbum caro factum est.
Et habitávit in nobis.
Ave Maria...

Ora pro nobis, sancta Dei génetrix.
Ut digni efficiámur promissiónibus Christi.

Orémus.
Grátiam tuam, quǽsumus, Dómine,
méntibus nostris infunde;
ut qui, Ángelo nuntiánte, Christi Fílii tui incarnatiónem cognóvimus, per passiónem eius et crucem, ad resurrectiónis glóriam perducámur. Per eúndem Christum Dóminum nostrum.

Amen.

Gloria Patri... (ter)
Requiem aeternam...

Benedictio Apostolica seu Papalis

Dominus vobiscum.Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Benedicat vos omnipotens Deus,
Pa ter, et Fi lius, et Spiritus Sanctus.

Amen.

Angelus («Ангел Господень»)

Ангел Господень возвестил Марии,

И Она зачала от Духа Святого.

Радуйся, Мария…

Се, Раба Господня;

Да будет Мне по слову Твоему.

Радуйся, Мария…

И Слово стало Плотью,

И обитало с нами.

Радуйся, Мария…

Молись о нас, Пресвятая Богородица.

Да удостоимся исполнения Христовых обещаний.

Помолимся.

Просим Тебя, Господи: наполни наши души Твоей благодатью, дабы мы, познав через ангельское приветствие воплощение Христа, Сына Твоего, Его страданием и крестом достигли славы воскресения. Через Христа, Господа нашего.

Аминь.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу... (3 раза)

Вечный покой даруй усопшим, Господи…

Апостольское, или Папское, благословение

Господь с вами. И со духом твоим.

Да будет имя Господне благословенно.

Отныне и вовек.

Помощь наша в имени Господа,

сотворившего небо и землю.

Да благословит вас Всемогущий Бог - Отец, и Сын, и Дух Святой.

Аминь.