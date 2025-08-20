Лев XIV рассказал о поиске путей к миру в Украине

19 августа, перед возвращением в Ватикан из Кастель Гандольфо, Лев XIV ответил на вопросы журналистов, в том числе, о поиске путей к миру на украинской земле: «Есть надежда, но нужно ещё много трудиться, много молиться и искать путь, чтобы идти вперёд и обрести мир», – отметил Святейший Отец.

Оксана Тыниченко – Град Ватикан

Говоря о переговорах ради установления мира, Папа отметил, что некоторые лидеры, вовлечённые в поиск мирного решения, находятся с ним в постоянном контакте. При этом он вновь напомнил о необходимости усердной молитвы и совместных усилий, дабы найти путь к подлинному миру.

Комментируя своё пребывание в Кастель Гандольфо, где он отдыхал с 13 августа и куда надеется вскоре вернуться, Папа отметил: «Быть здесь – настоящая благодать, я очень рад тёплому приёму». Он также напомнил о своём недавнем визите в местное святилище Санта-Мария-делла-Ротонда, которое в своё время когда-то посещал и святой Иоанн Павел II. На вопрос о первых ста днях служения на Престоле св. Петра Папа ответил, что они стали для него «благословением Божьим». «Я получаю очень много, верю в Господни дары и сердечно благодарю за ваш радушный приём», – добавил он.

Папа покидает виллу Барберини, Кастель Гандольфо, (19 августа 2025 г.)

Эти семь дней пребывания в Кастель Гандольфо были насыщены встречами и духовными событиями. 15 августа, в день Успения Пресвятой Богородицы, Папа возглавил торжественную Мессу в приходе св. Фомы Виллановского; тогда в свой проповеди он подчеркнул, что согласие Марии на Божий зов продолжает оживлять сердца людей и укрепляет их в делах веры, справедливости и мира. В тот же день, по случаю молитвы «Ангел Господень» Папа прокомментировал тревожную ситуацию в мире, призвав не поддаваться «логике конфликта и оружия». 17 августа, встречаясь с неимущими и бездомными в Альбано-Лациале, Папа вновь подчеркнул важность любви и заботы в жизни каждого.

В период краткого отдыха в Папской резиденции Кастель Гандольфо молитва, встречи с людьми и размышления о мире стали живым проявлением служения Епископа Рима.