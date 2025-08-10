В полдень 10 августа, после чтения молитвы «Ангел Господень», Папа Лев XIV призвал молиться о прекращении войн.

София Халходжаева

«80-я годовщина бомбардировок Хиросимы и Нагасаки пробудила во всём мире настоятельный отказ от войны как способа разрешения конфликтов. Пусть те, кто принимает решения, всегда помнят об ответственности за последствия своих решений для народов. Пусть они не игнорируют нужды самых слабых и всеобщее желание мира», – сказал Святейший Отец.

«В связи с этим я поздравляю Армению и Азербайджан, которые достигли подписания Совместной декларации о мире», – продолжил Папа, выразив надежду на то, что это событие «будет способствовать стабильному и прочному миру на Южном Кавказе».

Папа напомнил о ситуации жителей Гаити, положение которых становится «всё более отчаянным», о чем говорят известия об убийствах, насилии всякого рода, торговле людьми, принудительном изгнании и похищениях.

«Я обращаюсь с настоятельным призывом ко всем ответственным лицам, чтобы заложники были немедленно освобождены, и прошу о конкретной поддержке международного сообщества для создания социальных и институциональных условий, которые позволят гаитянам жить в мире», – сказал Святейший Отец.

Епископ Рима тепло приветствовал верующих столицы и паломников из разных стран, в частности из США, Ирландии и Италии:



«Спасибо всем вам за присутствие и молитвы. Доброго воскресенья!» – пожелал Святейший Отец.