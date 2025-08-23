Святейший Отец призвал к «политике надежды»

23 августа Лев XIV обратился в Ватикане к участникам XVI ежегодного собрания Международной сети католических законодателей (International Catholic Legislators Network). В год Юбилея надежды они собрались, чтобы обсудить тему «Новый мировой порядок: политика великих держав, господство корпораций и будущее человеческой жизни». В своём слове Папа поблагодарил делегатов за труды и призвал искать пути к подлинному процветанию человечества.

Виктор Владимиров – Град Ватикан

Святейший Отец заметил, что сама формулировка темы отражает и тревогу, и надежду: тревогу о направлении, в каком движется мир, и надежду на жизнь в полноте, дарованную Богом. Чтобы понять нынешние вызовы, Папа предложил обратиться к наследию Блаженного Августина, писавшего о «граде Божием» и «граде человеческом». Первый строится на любви к Богу и ближнему, второй – на гордыне и стремлении к власти.

«Такое богословское видение может послужить нам ориентиром перед лицом меняющихся современных тенденций: появления новых центров притяжения, нестабильности старых союзов и беспрецедентного влияния транснациональных корпораций и технологий, не говоря уже о многочисленных вооружённых конфликтах».

По словам Льва XIV, современный мир часто понимает процветание как материальное богатство или индивидуальную автономию, как удобство и потребительский комфорт. Однако это не приносит подлинного счастья: даже в самых богатых обществах люди страдают от одиночества, отчаяния и отсутствия смысла. Истинная полнота жизни заключается в «развитии человеческой личности в её целостности» – телесной, культурной, нравственной и духовной. Это развитие укоренено в законе, вписанном Богом в сердце человека, и просвещено Евангелием. Оно проявляется, когда люди живут добродетельно и в здоровых сообществах, находя радость не только в том, что имеют, но и в осознании того, что они – чада Господа, Который заверяет: «Я пришёл для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком» (Ин 10,10).

Частная аудиенция в Ватикане 23 августа 2025 г. (@VATICAN MEDIA)

По убеждению Папы, будущее общества зависит от того, какую любовь оно изберёт в качестве основы – любовь к себе или любовь к Богу и ближнему. Именно поэтому католические законодатели призваны быть мостами между «градом человека» и «градом Божьим», а также стараться, чтобы власть была подчинена совести, а закон служил человеческому достоинству. На этом пути нужно остерегаться опасной мысли, будто ничего изменить нельзя: нужно иметь дерзновение надежды. Продолжая линию своего предшественника, говорившего о «дипломатии надежды», Лев XIV призвал к «политике надежды» и «экономике надежды». С их помощью свет Христа способен отразиться даже в нынешнем мире, полном вызовов и нестабильности.

В конце речи Святейший Отец поблагодарил гостей за стремление воплощать Евангелие в общественной жизни, заверил в молитве и пожелал им, дабы Христос, Князь мира, благословил и направлял их труды ради подлинного процветания семьи народов.