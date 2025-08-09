Лев XIV помолится и разделит трапезу с бедными в Альбано

17 августа Папа Лев XIV вновь посетит городок Альбано-Лациале в 25 километрах от Рима, чтобы провести день вместе с теми, кто живёт в трудных обстоятельствах.

Утром Епископ Рима возглавит Святую Мессу в 9 часов 30 минут в святилище Санта-Мария-делла-Ротонда в окружении подопечных и сотрудников епархиального фонда «Каритас». В полдень, вернувшись в Кастель Гандольфо, Святейший Отец вознесёт вместе с паломниками и жителями городка молитву «Ангел Господень» на площади Свободы, а затем разделит трапезу с нуждающимися в экодеревне Laudato si’ – образовательном центре на территории Папских вилл.

Обед будет организован епархией Альбано и ватиканским Департаментом служения целостному развитию человека; на него соберутся около ста человек – жители домов семейного типа и приютов, постояльцы епархиального ночлежного дома, волонтёры и директор «Каритас» Алессио Росси. Вместе с ними за столом будет и ординарий епархии Альбано монсеньор Винченцо Вива.

Нынешним летом Папа Римский уже дважды посещал Альбано-Лациале: 20 июля он совершил воскресную Мессу в кафедральном соборе Св. Панкратия, а 15 июля посетил монастырь кларисс, посвящённый Непорочному зачатию Пресвятой Девы.

Cвятилище Санта-Мария-делла-Ротонда в Альбано-Лациале

В беседе с ватиканскими СМИ епископ Винченцо Вива отметил, что инициатива встречи с неимущими родилась в епархиальных центрах «Каристас» и была с радостью поддержана Львом XIV, хотя его пребывание в Кастель Гандольфо задумано как время отдыха. По словам прелата, первые месяцы понтификата, насыщенные юбилейными событиями, богослужениями, встречами, стали для Папы крайне напряжёнными, но он не хотел упускать возможности встретиться с самыми уязвимыми. Епископ Альбано подчеркнул, что для Льва XIV это вовсе не жест формальной благотворительности, а стремление к личной встрече, духовной близости, диалогу и солидарности; он видит в бедных активных участников жизни Церкви, их живые истории. Само присутствие Святейшего Отца среди них – свидетельство настоящего пастыря, который даже во время необходимого отдыха не отдаляется от людей.

По мнению епископа, внимание Папы к неимущим отражает глубокое понимание Евангелия: встреча с нуждающимися – это встреча с Иисусом. «Бедные олицетворяют присутствие Христа, являющего Себя миру. Встреча с ними означает не только встречу с Богом, но и отчасти встречу с самими собой. Они – зеркало бедности, которую каждый из нас носит в себе: возможно, не материальной, а скудости в отношениях, психологической и моральной». Внимание к неимущим лежит в основе пастырства всех итальянских епархий: Церковь не просто помогает, но и даёт им пространство в общине веры. Папа Лев напоминает «о роли солидарности, любви, актов милосердия – конкретных жестов, важных для динамики Святого Юбилейного года», подчеркнул епископ Винченцо Вива.