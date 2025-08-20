Лев XIV помолился о мире в богородичном святилище Гуаданьоло

Утром 19 августа Папа Лев XIV посетил с частным визитом святилище Пресвятой Девы Матери милосердия на горе Менторелла, расположенное неподалеку от Рима, в городке Гуаданьоло, в епархии Палестрина.

Виктор Владимиров – Град Ватикан

По сообщению Префектуры Папского дома, после молитвы и посещения святилища Папа пообщался с польскими монахами-воскресенцами (Congregatio a Resurrectione D.N.J. Christi, CR), которые уже почти 170 лет молятся в стенах этой обители и служат паломникам. Затем Святейший Отец вернулся в Кастель Гандольфо и вечером того же дня – в Ватикан, завершив период шестидневного отдыха в летней резиденции.

Папа Лев XIV в святилище Пресвятой Девы Матери милосердия на горе Менторелла (19 августа 2025 г.) (@Vatican Media)

«Это был очень приятный и неожиданный визит, – прокомментировал в интервью ватиканским СМИ ректор святилища о. Адам Дзвигонь. – Целью Папского визита было стяжание материнского благословения Пресвятой Богородицы Милосердной. Войдя в церковь, Святейший Отец зажёг свечу у подножия статуи Богоматери и вознёс глубокую молитву о мире во всём мире».

Как и в случае с его предшественниками, монахи-воскресенцы сопроводили Папу по святилищу, «чтобы он мог познакомиться с историей этого места, посетив пещеру святого Бенедикта и скалу святого Евстафия». Была сделана краткая остановка в так называемой «комнате Папы Римского», где хранится свидетельство визитов предыдущих Епископов Рима – кресло, на котором они сидели во время трапезы. Отец Адам сообщил, что Лев XIV тоже пообедал с монахами, но предпочёл использовать не упомянутое Папское кресло, а обычный стул. «Это была эмоциональная встреча, но в то же время очень простая, исполненная духа отцовства и братства между Папой Римским и нами, хранителями этого места», – отметил в конце интервью о. Адам Дзвигонь.