Лев XIV поддержал призыв Патриархов Иерусалима к миру в Газе

В конце общей аудиенции 27 августа Папа Лев XIV напомнил, что в минувшую пятницу Церковь сопровождала молитвой и постом братьев и сестёр, страдающих от войны.

Виктор Владимиров – Град Ватикан

«Сегодня, – заявил Епископ Рима, – я вновь обращаюсь с настоятельным призывом к вовлечённым сторонам и к международному сообществу, чтобы положить конец конфликту на Святой Земле, который принёс столько ужаса, разрушений и смерти. Я умоляю освободить всех заложников, достичь постоянного прекращения огня, облегчить безопасный доступ гуманитарной помощи и полностью соблюдать гуманитарное право. Это включает в себя надёжную защиту мирных жителей, запрет на коллективные наказания, неизбирательное применение силы и насильственное переселение. Я присоединяюсь к Совместному заявлению греко-православного и латинского Патриархов Иерусалима, которые вчера призвали “положить конец этой спирали насилия, прекратить войну и отдать приоритет общему благу людей”. Помолимся Пресвятой Деве Марии, Царице мира, источнику утешения и надежды: да принесёт её заступничество примирение и мир этой земле, столь дорогой для всех нас».

Святейший Отец обратился к молодёжи, к больным и к молодожёнам, которые находились в первых рядах паломников:

«С неугасимой надеждой взирайте на Христа. Он – свет в трудностях, опора в испытаниях и проводник на каждом этапе человеческого бытия. Всем моё благословение!»