Лев XIV объявил 22 августа днём поста и молитвы о мире

Утром 20 августа, в конце общей аудиенции в Зале Павла VI, Епископ Рима призвал верующих к усердной молитве, по заступничеству Матери Христа, о мире и справедливости.

Виктор Владимиров – Град Ватикан

Читайте также 20/08/2025 Папа: даже посреди тьмы никогда не поздно любить и прощать Утром 20 августа в Зале Павла VI Святейший Отец обратился к тысячам паломников со всего мира с катехизическим наставлением, посвящённым тайне прощения и любви Христовой, которая ...

Обращаясь ко всему Народу Божьему, Лев XIV попросил посвятить посту и молитве день 22 августа, когда Церковь отмечает литургическую память Пресвятой Девы Марии Царицы:

«Пусть это будет день поста и молитвы, дабы Господь даровал нам мир и справедливость, дабы Он осушил слёзы тех, кто страдает от нынешних вооружённых конфликтов. Мария – Матерь верующих здесь, на земле; к ней также взывают как к Царице мира, тогда как наша земля продолжает страдать от ранений войн на Святой Земле, в Украине и во многих других регионах мира».

Обращаясь к португалоязычным верующим, Папа напомнил о фундаментальном условии мирного сосуществования между народами и людьми:

«Без прощения никогда не будет мира!»

Приветствуя польских паломников, прибывших из богородичного святилища Ченстоховы, Святейший Отец попросил их молиться с особым намерением:

«Включите в ваши прошения мольбу о даре мира – безоружного и обезоруживающего – для всей земли, особенно для Украины и Ближнего Востока».