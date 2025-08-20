Поиск

2025.08.20 Udienza Generale 2025.08.20 Udienza Generale  (@Vatican Media)
Папа Римский

Лев XIV объявил 22 августа днём поста и молитвы о мире

Утром 20 августа, в конце общей аудиенции в Зале Павла VI, Епископ Рима призвал верующих к усердной молитве, по заступничеству Матери Христа, о мире и справедливости.

Виктор Владимиров – Град Ватикан  

Обращаясь ко всему Народу Божьему, Лев XIV попросил посвятить посту и молитве день 22 августа, когда Церковь отмечает литургическую память Пресвятой Девы Марии Царицы:

«Пусть это будет день поста и молитвы, дабы Господь даровал нам мир и справедливость, дабы Он осушил слёзы тех, кто страдает от нынешних вооружённых конфликтов. Мария – Матерь верующих здесь, на земле; к ней также взывают как к Царице мира, тогда как наша земля продолжает страдать от ранений войн на Святой Земле, в Украине и во многих других регионах мира».

Обращаясь к португалоязычным верующим, Папа напомнил о фундаментальном условии мирного сосуществования между народами и людьми:

«Без прощения никогда не будет мира!»

Приветствуя польских паломников, прибывших из богородичного святилища Ченстоховы, Святейший Отец попросил их молиться с особым намерением:

«Включите в ваши прошения мольбу о даре мира – безоружного и обезоруживающего – для всей земли, особенно для Украины и Ближнего Востока».

Общая аудиенция в Ватикане 20 августа 2025 г.
Общая аудиенция в Ватикане 20 августа 2025 г.   (@Vatican Media)
20 августа 2025, 13:04

