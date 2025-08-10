Лев XIV о кардинале Карличе: верный пастырь, влюблённый в Церковь

8 августа на 99-м году жизни скончался аргентинский кардинал Эстанислао Эстебан Карлич, архиепископ на покое Параны. В телеграмме соболезнований, направленной архиепископу Параны Раулю Мартину, Папа Лев XIV выразил сердечную близость духовенству и мирянам его общины, с признательностью вспоминая земной путь кардинала.

Виктор Владимиров – Град Ватикан

Святейший Отец называет новопреставленного иерарха великодушным, честным пастырем, который «на протяжении долгих лет с глубокой верностью посвящал себя служению Богу и Церкви, неся свет Евангелия в различные сферы жизни и культуры».

Священник и епископ двух аргентинских епархий – Кордовы и Параны –кардинал Карлич возглавлял Епископскую конференцию Аргентины в течение двух сроков подряд. Именно в этот период он принимал св. Иоанна Павла II, посетившего страну с апостольским визитом. Лев XIV отмечает и его служение Церкви на поместном, национальном и континентальном уровнях: среди многочисленных пастырских дел и начинаний кардинал самоотверженно служил Вселенской Церкви, в частности, участвуя в создании Катехизиса Католической Церкви. Святейший Отец возносит благодарение Богу за духовную жизнь новопреставленного кардинала, за его глубокую любовь к Церкви и возносит молитвы о вечном упокоении его души, «дабы Господь Иисус даровал ему неувядающий венец славы».

Вверяя душу почившего материнскому заступничеству Пресвятой Девы Розария, Лев XIV преподаёт апостольское благословение «в знак христианской надежды на воскресшего Господа».