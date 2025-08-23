Лев XIV: никто не может быть изгнан из своей земли

Утром 23 августа Лев XIV встретился в Ватикане с делегатами ассоциации Chagos Refugees Group, которая уже много лет добивается возвращения чагосцев на их родные острова. Жителей Чагоса насильственно выселили в 1960-е годы с архипелага в Индийском океане, чтобы освободить место для военной базы. С тех пор они живут в изгнании, лишённые своей земли и культурных корней.

Виктор Владимиров – Град Ватикан

Своё обращение к гостям Епископ Рима связал с позицией покойного Папы Франциска, который встречался с этой группой в 2023 году и поддержал их усилия. Теперь же, спустя два года, наступает новый этап: подписание договора закрепило передачу архипелага Чагос Республике Маврикий. Это событие открывает долгожданный путь к возвращению на родину. Разделяя радость чагосцев, Папа пригласил их вознести вместе с ним благодарение Богу словами Псалма: «Великое сотворил Господь над нами: мы радовались… Сеявшие со слезами будут пожинать с радостью» (Пс 125, 3.5).

Святейший Отец выразил признательность всем, кто содействовал заключению соглашения, подчеркнув, что оно стало возможным благодаря диалогу и уважению к международному праву. Он напомнил слова своего предшественника, произнесённые после визита на Маврикий, и подчеркнул, что этот процесс исправил тяжёлую несправедливость. Папа особо отметил решимость чагосцев, в особенности женщин, которые мирными средствами отстаивали своё право на возвращение.

«Обновлённая перспектива вашего возвращения на родной архипелаг – это обнадеживающий знак, имеющий символическое значение на международной арене: все народы, даже самые маленькие и слабые, должны уважаться сильными мира сего в их идентичности и правах, в частности, в праве жить на своей земле; и никто не может принуждать их к изгнанию».

Частная аудиенция в Ватикане 23 августа 2025 г. (@Vatican Media)

Епископ Рима выразил надежду, что власти Маврикия и международное сообщество создадут все условия, чтобы возвращение чагосцев спустя 60 лет прошло достойно. Церковь всегда будет рядом с ними, особенно духовно, как это всегда происходило в трудные годы. Папа не обошёл стороной и боль прошедших десятилетий: нищету, презрение и отверженность, пережитые изгнанниками. В этой связи он пожелал чагосцам дара примирения:

«Да исцелит Господь ваши раны и дарует вам благодать прощения тех, кто причинил вам зло, вместе с надеждой на лучшие времена».

В конце обращения Лев XIV призвал гостей смотреть в будущее с упованием, вверил их семьи материнскому заступничеству Пресвятой Богородицы и преподал апостольское благословение всем жителям архипелага.